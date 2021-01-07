Крымчане рассказали, как они относятся к празднованию Рождества

Празднование новогодних праздников имеет непростую историю. В России, как и в Европе, широко отмечали Рождество, но в советский период религиозные праздники активно искоренялись, из-за чего главным стал советский Новый год, а Рождество праздновалось только верующими, скромно и тихо. Изменилось ли что-то сейчас? Корреспондент ФАН спросил у крымчан, как они относятся к этим праздникам.

«Мандарины, первый снег, шорох фантиков от конфет. Как только все это начинается, словно окунаюсь в сказку. Это у меня с детства, когда родители провожали старый год, встречали новый. Дома всегда была куча народа, горы подарков», — вспоминает врач Юлия Фоменкова. — А Рождество мы всегда встречаем где-то на открытом воздухе, на волейбольной площадке, в горах. В этом году эта привычка особенно актуальна. Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно вести активный образ жизни».

Для пенсионерки Ларисы Морозовой тоже важнее Новый год. Для нее, как и для большинства людей, это особый праздник, когда веришь во что-то хорошее, волшебное, даже если это волшебное не происходит. К Новому году приятно готовиться, а потом неохота разбирать елку. Не потому что лень, а просто жалко отпускать праздник, рассказывает она.

Приехавшая погостить в Крым москвичка Анастасия Герман отмечает, что в местных храмах очень много прихожан.

«Многое зависит от причастности человека к церкви. Когда я соблюдала посты, то очень ждала Рождества. Это совсем другое ожидание и другая радость. В этом году поймала себя на мысли, что спокойнее воспринимаю праздник без поста и службы», — рассказывает женщина.

«Если говорить о Рождестве как о христианском празднике, то оно для меня имеет невеликую ценность. Как семейный праздник — да, конечно. Седьмого января мы все собираемся за столом, едим жареного гуся, вспоминаем, что было за прошедшие дни, строим планы на будущий год. Мне нравится этот день, но в целом новогодние праздники не люблю. Мы слишком много ждем от самого Нового года, разочаровываемся с его наступлением, потом теряем здоровье от десятидневного обжорства. После первой недели праздников я слышу, как каждый вечер ругаются соседи — люди просто не могут столько бездельничать», — рассуждает Евгений Кулагин.

Мать четверых детей Светлана Полубоярова любит Новый год как ребенок. Точнее, не сам праздник, а подготовку к нему. Они с детьми пекут имбирные пряники, пишут письма Деду Морозу, готовят подарки родным, друзьям.

«Я люблю больше дарить, чем получать, поэтому весь декабрь живу мыслями о чьей-то радости. На Рождество гадаю, с детства. И до сих пор в сочельник ко мне приезжает сестра, и мы гадаем с ней всю ночь», — говорит Светлана.

Рождество — праздник для тех, кто держит пост, потом исповедуется, знает каноны и утром идет на службу, считает моряк Влад Оборин.

«На Рождество мы идем к бабушкам, дедушкам, друзьям, а Новый год отмечаем именно дома и любим этот праздник больше всего. Кстати, вы знаете, что настоящий Дед Мороз должен быть в синем или белом костюме, а в красном — только Санта Клаус?» — подчеркивает Оборин.

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