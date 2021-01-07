Телеведущую Регину Тодоренко высмеяли в Сети за наивное признание

Москва, 7 января. Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко шокировала пользователей Сети наивными рассуждениями, заставив сомневаться своих поклонников в том, что знаменитость когда-либо брала в руки книгу.

Сейчас Тодоренко отдыхает вместе со своим супругом Владом Топаловым и сыном Майклом на Бали. Звезда телеэкранов часто делится с фанатами фотокарточками из живописного места и рассуждениями на многие жизненные темы, в том числе философские. Молодая мама учится общаться со своим ребенком и делится в соцсетях полученным опытом.

Однако, судя по всему, телеведущая чересчур расслабилась и подготовила для своего микроблога пост, который многим показался необдуманным. Тодоренко высмеяли в Сети за наивное признание.

«Впервые слова «фламинго», «антилопа», «авокадо», «сафари» я узнала года в 23-24. Сейчас же дети знакомятся с этим миром гораздо быстрее. Вот вопрос: как приучить и себя идти в ногу со временем, чтобы успевать за поколением альфа?» — решила порассуждать Тодоренко в Instagram.

Многие фанаты удивились постановке вопроса и поинтересовались у своего кумира, неужели Регина не читала книг в детстве.

«Странно, но, вроде, вы не старше меня, а так поздно узнали про все это», — сыронизировала одна из подписчиц Тодоренко. «Больше читать или учиться. Знакомиться со словами раньше. Я узнала такие слова еще в детстве, потому что много читала», — посоветовала Регине другая. «Скорее всего, увидела в 23 года, а не узнала», — поправила телеведущую третья поклонница. «Книжек в детстве не читала?» — спросили у звезды.

Недавно Тодоренко восхитила фанатов снимком в купальнике на берегу океана. Фотографию с сыном Майклом и сестрой мужа знаменитость разместила в своем Instagram.