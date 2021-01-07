Певец Александр Скляр рассказал о рождественских традициях своей семьи

Рождество — это семейный праздник, освященный нашей русской традицией. Об этом в интервью ФАН заявил советский и российский музыкант, автор песен, радиоведущий, актер, создатель и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр.

«Седьмое января мы всегда проводим в кругу семьи, — рассказывает собеседник ФАН. — Чаще всего мы в Рождество выезжаем за город, стараемся выбраться куда-нибудь на природу, чтобы можно было полюбоваться лесом, посмотреть на заснеженные елочки, походить на лыжах, если есть такая возможность».

Скляр отметил, что у его домочадцев нет и никогда не было какого-то особого, рождественского меню, уникальных праздничных блюд.

«Тем не менее традиционно в этот день мы открываем бутылочку шампанского. Ставим на стол салатик оливье (естественно), ну и какое-то горячее блюдо. И обязательно на столе будет яблочный пирог. Что касается конкретного блюда, то у меня жена очень хорошо готовит, поэтому я ей полностью на откуп отдаю эту прерогативу, тем более у нее уже 40 лет стажа. Что она сделает, то и хорошо. Но точно не гуся вот этого рождественского! Такое мы не едим», — поведал певец.

Актер добавил, что на совместный отдых за городом он всегда приглашает своих друзей.