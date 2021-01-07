Коммунисты ЮАР требуют усилить сотрудничество с Россией для борьбы с COVID

Претория, 7 января. Старейшая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» провела встречу альянса политических сил страны, посвященную борьбе с коронавирусом. Одним из предложений, обсуждавшихся на мероприятии, стало требование к правительству активизировать вакцинацию за счет закупки российского препарата «Sputnik V».

Секретарь Коммунистической партии Южноафриканской Республики (SACP) Солли Мапаила накануне встречи сообщил, что будет ставить вопрос о взаимодействии со странами, которые уже разработали вакцину от COVID-19. В первую очередь с Россией и Китаем.

Представитель SACP отметил, что препарат должен быть доступен людям, и правительству страны следует приложить все усилия, чтобы обеспечить им всех граждан в кратчайшие сроки. Также он призвал президента ЮАР Сирила Рамафосу уделить этому вопросу первоочередное внимание, чтобы избежать использования коррупционных схем при закупке необходимой вакцины.

Ранее в Южноафриканской Республике была обнаружена новая мутация коронавируса, которая распространяется быстрее ранее известных форм заболевания. В связи с этим Германия, Франция, Израиль и Турция закрыли границы для граждан ЮАР.