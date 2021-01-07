Британский посол на Украине опровергла ослабление санкций в отношении Крыма

Киев, 7 января. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс назвала ложными известия об ослаблении «крымских санкций» против России. Об этом сообщают в дипмиссии.

Ранее в обнародованном на сайте правительства Великобритании документе отмечалось, что британские власти ослабили ограничительные меры в отношении Крымского полуострова. Однако на странице ведомства в Facebook опубликована противоречащая этому информация — Соединенное Королевство продолжает придерживаться санкционной политики против России и считает полуостров Крым частью Украины.

По словам Симмонс, выданная Британией лицензия, которую сочли как ослабление санкций, была предусмотрена статьей 6а решения Совета ЕС №269/2014. Из этого следует, что королевство сохраняет действие аналогичной политики, заявила британский посол.

«Посол Великобритании Мелинда Симмонс опровергает недостоверную информацию некоторых СМИ о якобы [имевшем место] ослаблении санкционного режима против России», - говорится на странице посольства в Facebook.

Руководство Североатлантического альянса намерено «отыграться» на Приднестровье за Крым. Так, политолог Александр Бовдунов прокомментировал усиливающееся противостояние США и России.