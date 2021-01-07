Проигравший кандидат поздравил президента Туадера с победой на выборах в ЦАР

Банги, 7 января. Кандидат в президенты Центральноафриканской Республики Серж-Гислен Джори признал победу действующего главы государства Фостен-Арканжа Туадера.

Национальное избирательное управление ЦАР опубликовало предварительные итоги выборов, согласно которым 53,9% граждан отдали свои голоса в пользу лидера страны Фостен-Арканжа Туадера.

Джори, баллотировавшийся от партии «Коллектив за политическое изменение для новой Центральноафриканской Республики» (CAPNCA), набрал всего 0,57% голосов. Он занял 14-е место, опередив лишь представителя партии «За новую Центральную Африку» (PNCN) Сириака Гонда, президента Христианской демократической партии ЦАР Аристид-Бриана Ребоа и экс-премьер-министра страны Николя Чангая.

Серж-Гислен Джори признал свое поражение и поздравил Туадера с переизбранием на новый президентский срок. Также он призвал центральноафриканцев проявить сдержанность и осторожность и не поддаваться на провокации со стороны тех, кто пытается манипулировать народными массами в своих корыстных интересах.

Обращаясь к представителям вооруженных группировок, действующих на территории ЦАР, Джори заявил решительно осудил все формы насилия и подчеркнул необходимость проявить патриотизм и здравый смысл во имя мира и спокойствия в Республике.

Ранее представители ООН, Африканского и Европейского союзов и Экономического сообщества государств Центральной Африки в совместном коммюнике заявили о признании итогов голосования в ЦАР.