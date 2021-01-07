Антикоррупционная комиссия парламента Ливии потребовала освободить Шабаани

Тобрук, 7 января. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией Палаты представителей Ливии потребовала освободить начальника Управления по правовым вопросам Маджди Шабаани, задержанного ранее. Об этом сообщает издание Al Wasat.

Представители ведомства подчеркнули, что ни один орган не имеет полномочий для проведения расследования в отношении их сотрудников без предварительного разрешения главы комиссии.

Маджди Шабаани также занимает должность заместителя руководителя правительственной группы экспертов. Это подразделение занимается реализацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в североафриканском государстве.

Напомним, начальника Управления по правовым вопросам задержали накануне, 6 января 2021 года, в Триполи по распоряжению главного военного прокурора Министерства обороны Правительства национального согласия (ПНС).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) в Ливии назвала незаконным арест Шабаани.