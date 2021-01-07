Телеведущая Стриженова показала подросшего внука в рубашке и брюках на подтяжках

Москва, 7 января. Российская телеведущая Екатерина Стриженова часто делится фотографиями, на которых запечатлены ее близкие и родные. В этот раз звезда телеэкранов решила показать своего внука Петю. Снимок Стриженова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

«С Рождеством, мои дорогие! Пусть будет радостно на сердце и спокойно на душе!» — написала Екатерина.

На снимке малыш Петя позирует перед камерой в белой рубашке, «бабочке» и брюках на подтяжках. Фотография очень похожа на рождественскую открытку, так как ребенок позирует на фоне нарисованного Санта Клауса и коробок с подарками. Фанаты не прошли мимо свежей публикации Стриженовой и осыпали комплиментами ее юного внука.

«Божечки, какой лапуся», «Какой джентльмен!», «Красавчик», «Этот ребенок не может потеряться. Увидев его, сразу скажешь, чей это внук», «Петя Петрович просто прелесть! Подрос!» — написали подписчики телеведущей.

Судя по всему, в канун Рождества многие решили поделиться с подписчиками своими наследниками. Ранее фигурист Евгений Плющенко показал поклонникам подросшего сына с длинными волосами, который появился на свет пару месяцев назад.