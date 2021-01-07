Милонов назвал «атавизмом» Вселенскую православную церковь и патриарха Варфоломея

Вселенская православная церковь вместе со своим главой является «атавизмом», доставшимся христианам в наследство от мира, которого более не существует. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее предстоятель Русской православной церкви Кирилл назвал превращение собора святой Софии в Стамбуле в мечеть наказанием Бога Вселенскому патриарху Варфоломею за то, что тот «ввел раскольников в киевскую святыню, в киевскую Софию, и потерял Софию константинопольскую». Напомним, что 6 января 2019 года Варфоломей предоставил православной церкви Украины «автокефалию», то есть независимость от РПЦ.

«Конечно, мне дано заглянуть в замысел Божий, но очевидно, что Варфоломей допустил раскол и продемонстрировал слабость перед натиском неправославных и нехристианских сил, которые оказывали на него давление с целью получить официальное признание украинских раскольников автономной церковью», — заявил Милонов.

По его словам, после того, как мир увидел, что Вселенский предстоятель не в состоянии противостоять натиску американских политиков, всем стала очевидна его слабость и отсутствие у него поддержки Москвы.

«Поэтому некоторыми деятелями было принято решение продолжить отъем православных святынь у Константинопольского патриархата, коль скоро его глава не в силах удержать их у себя в руках, — заявил парламентарий. — Надо понимать, что без РПЦ Варфоломей представляет разве что только самого себя, он не имеет реальной власти и влияния в религиозном мире. К сожалению, предав нашу церковь, он выбрал путь нечестивца, который полон боли и разочарований».

Депутат подчеркнул, что факт потери христианским миром собора Святой Софии еще раз доказывает крайнюю некомпетентность патриарха Константинопольского в качестве лидера христиан.

«Он более неспособен выполнять стоять на страже интересов православной церкви, — убежден собеседник ФАН. — Так что рано или поздно, но перед нами обязательно встанет вопрос о смене персоналии Константинопольского патриарха на более способного человека, чем Варфоломей».

Милонов назвал значение предстоятеля Вселенской церкви в православном мире «меньше, чем у королевы в Англии», которая «хотя бы имеет четко прописанный статус» в законах своей страны.