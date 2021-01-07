Цеков оценил решение Великобритании снять часть санкций с Крыма и России

Частичное снятие санкций с Крыма — редкое и здравое решение Великобритании в отношении России. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

Правительство Великобритании после Brexit смягчило санкционный режим против Крыма. Британским судам теперь в исключительных случаях разрешается платить с незамороженных счетов за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно Керченского, Ялтинского и Евпаторийского портов.

Также снимается запрет на оплату услуг филиала предприятия — «Госгидрографии» и портовых терминалов «Крымских морских портов». На сайте правительства страны сообщается, что лицензия вступила в силу с 1 января 2021 года. Предполагается, что зарубежные суда могут заходить в крымские порты в экстренных обстоятельствах.

В свою очередь российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в интервью Федеральному агентству новостей позитивно оценил решение Великобритании снять часть санкций с России и полуострова.

«Хорошая новость. Скажем так, это редкое и здравое решение Великобритании в отношении России и Крыма. Кроме того, это еще один шаг в направлении снятия блокады с полуострова. Подобный шаг уже был сделан, когда американские власти разрешили своим самолетам летать над Черным морем вблизи Крыма. Федеральная авиационная администрация США выдала разрешение на полеты в Симферопольском районе полетной информации (Симферопольский район полетной информации — это аэронавигационная зона, которая включает в себя Крымский полуостров и всю центральную часть Черного моря. — Прим. ФАН)» — сказал Сергей Цеков.

По словам российского сенатора, очень любопытно было бы посмотреть на реакцию Украины по данному поводу, поскольку Киев в последнее время очень сблизился с Великобританией.

«Честно говоря, очень интересно, как на данную новость отреагируют на Украине. Как известно, иностранным судам, которые заходят в крымские порты, украинские власти угрожают судами и арестами. Но теперь Великобритания приняла такое здравое решение. Надеюсь, что и другие страны позволят своим судам заходить в крымские порты и свободно проходить через Керченский пролив. Как вы понимаете, суда, проходящие под Крымским мостом, могут заходить как в российские порты, так и в украинские. А у России намного больше портов в Азовском море, чем у Украины, поэтому такое решение Великобритании можно поприветствовать», — резюмировал Сергей Цеков.

Несмотря на официальную документально закрепленную информацию сегодня британский посол на Украине опровергла ослабление санкций в отношении Крыма. По ее словам, королевство сохранит действие аналогичной политики.