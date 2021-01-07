Станислав Садальский рассказал о своей рождественской традиции

Встреча православных праздников всегда сопровождается множеством поверий, традиций, сказаний. И Рождество не исключение. Актер, блогер Станислав Садальский рассказал, как готовится к празднику и каких традиций придерживается.

Существует древнее поверье, что в Рождество вода заряжается невероятной энергией. Раньше рано утром в дом приносили ведро чистой воды, умывались ею, пили, полагая, что с водой в тело проникает живительная сила и энергия. В силу воды верит и заслуженный артист.

«Сейчас только дождусь 12 часов, налью теплую ванну и брошусь в воду. Крестом помашу и окунусь», — делится актер.

К такому решению Станислав Садальский пришел по совету российского религиозного и общественного деятеля Андрея Кураева.

«Я был у Кураева в Карловых Варах, там собиралась местная община ехать на источник. Я спросил, поедут ли они окунаться. Отец Андрей говорит, что он не экстремал и окунется в теплой воде. После этих слов кураевских и я так же решил поступить», — говорит Садальский.

И решение, по всей видимости, правильное, ведь, как гласит еще одно поверье, в Рождество вся вода превращается в святую, даже из-под крана.

«Вода все равно святая в 12 часов ночи, поэтому неважно, горячая она, холодная или вовсе кипяток, она всюду священна. Так что к этому событию я готовлюсь», — поделился планами актер.

А вообще, какими бы традиции, поверья и обряды ни были, главное в них верить и чтобы они не приносили вреда здоровью.

Ранее про свое Рождество и подготовку к нему корреспонденту ФАН рассказал актер, политический деятель Евгений Герасимов.