Фигурист Евгений Плющенко показал фото трехмесячного сына в канун Рождества

Москва, 7 января. Прославленный фигурист Евгений Плющенко показал поклонникам подросшего сына с длинными волосами, который появился на свет пару месяцев назад. Фотографию спортсмен опубликовал в своем Instagram-аккаунте в преддверии Рождества.

Для продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко 2020-й год стал по-настоящему счастливым. В семье появился на свет второй сын. Пара прибегла к услугам суррогатной матери.

Недавно Плющенко показал подросшего трехмесячного наследника. У малыша уже заметно выросли волосы. Совсем скоро он сможет посоревноваться за «звание лучшей шевелюры» со своим отцом. Трогательный пост умилил фанатов звездной семьи.

«С Рождеством Христовым! Счастья, любви, мира и добра!» — пожелал спортсмен в своем микроблоге.

«Какое счастье в глазах у Евгения! Сколько любви и нежности», — обратила внимание одна из подписчиц фигуриста. «С Рождеством вас и всю вашу семью! Здоровья вам и всего самого желанного!» — пожелала вторая. «Какие вы чудесные. Поздравляем», — восхитился третий.

Кстати, старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко отметил восьмилетие. Отец юного спортсмена поздравил своего наследника с праздником и опубликовал целую серию снимков с Сашей.