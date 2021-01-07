Все праздники без света: махачкалинцы устали от перебоев с электричеством

Махачкала, 7 января. Жители садового общества «Перестройка» в столице Дагестана все новогодние каникулы испытывают ежедневные перебои с электроснабжением. Для разрешения проблемы необходима установка трансформатора, который власти Махачкалы обещают закупить в 2021 году.

Садовое общество «Перестройка» находится на территории пригородного поселка Новый Хушет. Как рассказали ФАН местные жители, уже более двух лет они регулярно остаются без электричества.

«Не бывает дня, чтобы не отключали свет. Особенно, когда ухудшается погода, то на сутки можно остаться без электричества. У нас с его помощью отапливаются дома, поэтому в зимнее время это большая проблема. К тому же, постоянно выходит из строя бытовая техника, текут холодильники», – отметил Саид Багатыров.

По словам другого жителя микрорайона Магомеда Шахбанова, обращения к властям Махачкалы не приносят действенных результатов. Ситуацию может выправить трансформаторная станция, но обещания о ее установке пока не претворились в жизнь.

«Мы обращались в городскую администрацию, там обещали еще в начале прошлого года поставить трансформатор, но его до сих пор нет. Люди доведены до отчаянья, готовы уже перекрывать дороги», – сказал он.

Местные жители считают, что трансформаторная станция уже закуплена властями Махачкалы, но ее не вводят в эксплуатацию. С чем это может быть связано, они затруднятся ответить.

«Мы слышали, что трансформатор давно уже есть, его купила администрация, но почему-то не устанавливает у нас. Я слышал, что еще в 2019 году мэрия приобрела 27 трансформаторов», – рассказал Багатыров.

В столичной администрации журналистов заверили, что оборудование, необходимое для бесперебойного электроснабжения микрорайона, пока не закуплено. Трансформатор планируется приобрести и ввести в строй в текущем году.

«Оборудование не было целенаправленно куплено в садовое общество «Перестройка». Оно отсутствует в наличии у управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы. Нами принято решение предусмотреть установку данного оборудования на 2021 год», – заверили в мэрии города.

Там добавили, что речь идет о приобретении комплектной трансформаторной подстанции наружной установки (КТПН) мощностью 1000 киловольт-ампер, первичным напряжением 10 киловольт и вторичным напряжением 0,4 киловольта. Согласно ценам, опубликованным в Сети производителями подобного оборудования, стоимость такого трансформатора составляет 200-300 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал, что жители Махачкалы остались без электричества на несколько суток. Из-за проливных дождей электроснабжение было прервано в домах более чем 100 тысяч человек.