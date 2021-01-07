Актриса Елена Проклова выразила соболезнования родным и близким Валерия Хлевинского

Народного артиста России, звезды киноленты «Большая перемена» Валерия Хлевинского не стало сегодня 7 января. Он ушел из жизни в возрасте 77 лет. Актриса Елена Проклова выразила соболезнования родным и близким артиста.

«Жалко, что такой замечательный актер ушел из жизни. Соболезную всем его родным и близким. К сожалению, я не была с ним связана никакими творческими моментами», — сказала артистка.

Проклова и Хлевинский приняли участие в съемках мелодрамы «Поздняя любовь» режиссера Леонида Пчелкина. Картина была отснята по мотивам одноименной пьесы русского драматурга Александра Островского. Эта история рассказала зрителю о верности и коварстве, о чистоте человеческих чувств и вере в настоящее счастье.

По словам Елены Прокловой, сыгравшей в картине Варвару Лебедкину, в процессе с съемок с Хлевинским им пересечься не удалось.

«К сожалению, мы не работали вместе», — отметила актриса.

Валерий Хлевинский запомнился советскому зрителю и по ряду других знаменитых картин. Он сыграл в фильмах «Конец Любавиных», «Двое в пути», «Ольга Сергеевна», «Просто Саша», «Берега» и других популярных лентах.

Печальную новость об уходе артиста со сцены жизни сообщили в МХТ имени А. П. Чехова, назвав смерть Хлевинского невосполнимой утратой.

«Он был прекрасным актером и педагогом, мастером экрана и сцены, большой, сильный, добрый, любимый всеми нами человек», — говорится в сообщении театра.

Прощание и похороны с Хлевинским пройдут 11 января. Он будет погребен на Троекуровском кладбище.