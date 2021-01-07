Корея обсудит с Ираном условия освобождения своего танкера

Тегеран, 7 января. Южнокорейская делегация направилась в Иран на переговоры об освобождении ранее захваченного танкера. Об этом сообщает новостное агентство Korea JoongAng Daily.

Корейскую миссию возглавил генеральный директор Бюро по делам Африки и Ближнего Востока МИД Ко Ген Сок.

«Министерство иностранных дел считает нашим главным приоритетом обеспечение скорейшего освобождения судна и его моряков», — сообщил МИД Южной Кореи.

4 января 2021 года бойцы Корпуса стражей исламской революции Ирана захватили в Ормузском проливе нефтяной танкер MT Hankuk Chemi. Судно под южнокорейским флагом перевозило 7200 тонн нефтепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты. В качестве причины ареста иранская сторона привела «экологическую угрозу», якобы исходящую от танкера. Сеул уже обратился к иранским властям с просьбой предоставить доказательства справедливости этих обвинений.

???? تصاویر هوایی از کشتی کره‌ای؛ دقایقی قبل از توقیف#توقيف_كشتی pic.twitter.com/sCOvRIEu14 — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2021

Судно находится в порту Бендер-Аббас. На его борту находятся пять граждан Южной Кореи, а также бирманские, индонезийские, вьетнамские моряки.

Иранские деньги в корейских банках

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон посетит Иран в грядущее воскресенье, 10 января. В ходе двусторонней встречи будет обсуждаться вопрос о долгах Кореи перед Ираном.

«Первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чон Кун в ходе своего визита в Иран не только обсудит финансовые вопросы, но и проведет всесторонние обсуждения по совместному расширению взаимных обменов, в том числе в области общественного здравоохранения», — заявил пресс-секретарь чиновника.

В сентябре 2019 года Industrial Bank of Korea и Woori Bank заблокировали счета, на которых хранятся принадлежащие Ирану семь миллиардов долларов. Эту сумму Сеул задолжал Тегерану за иранскую нефть. Корейские получатели не стали оплачивать закупки, сославшись на введенные летом 2019 года американские санкции, в рамках которых вводился запрет на приобретение нефти у Ирана.

Тем временем Иран настойчиво требует оплаты долгов перед ним, так как эти средства ему необходимы для борьбы с пандемией коронавируса.