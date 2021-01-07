В Бахчисарайском зоопарке рассказали о рождении новых зверят в новогодние праздники

Бахчисарай, 7 января. В преддверии новогодних праздников в Бахчисарайском зоопарке родились альпака и два бычка ― у коровы шотландской породы и коровы Зебу. Ждут здесь и рождения маленького леопарда — первого хищника, который появится на свет в этом парке. Корреспондент ФАН узнал, как поживают новорожденные малыши.

«Животные чувствуют себя отлично, спят и едят хорошо. Находятся с мамой, на свежем воздухе. Погода, слава богу, у нас благоволит», ― рассказывает управляющая «Парком миниатюр» Ольга Смирная.

По ее словам, каждый год в парке рождаются козы, телята, поросята, для которых к зиме готовят теплые уголки: оборудуют утеплителями сараи, делают деревянные настилы из соломы. Когда грянут холода, животных переведут уже в подготовленные помещения на зимовку.

В 2021 году в зоопарке должно случиться еще одно радостное событие ― рождение леопарда. Событие настолько долгожданное, что руководство пока не афиширует подробности — боится сглазить. Известно только, что это первый опыт рождения хищников на территории парка, так как животные были еще слишком молоды.

Ранее ФАН рассказывал, что на Кавказе решили возродить популяцию истребленного в регионе переднеазиатского леопарда.