Актриса Мария Горбань очаровала фанатов смелым фото в бикини

Москва, 7 января. Известная актриса Мария Горбань очаровала фанатов пикантным снимком, на котором она запечатлена в ярком купальнике вместе с подругами. Снимок знаменитость разместила в своем профиле в соцсети Instagram.

Встретить 2021-й год многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили в жарких странах. К примеру, футболист Дмитрий Тарасов с супругой и детьми отправились на Мальдивы, а певица Алсу вместе с мужем Яном Абрамовым и тремя детьми отдыхает в Дубае. Актриса Мария Горбань выбрала другое направление — она отдыхает на Бали.

Знаменитость порадовала своих поклонников очередными «горячими» снимками. На одном из актуальных она стоит у океана вместе со своими подругами. Актриса, получившая широкую известность благодаря роли в сериале «Кухня», была в красивом разноцветном бикини. Фото взбудоражило многочисленных фанатов.

«Мои. Скучаю», — написала под постом актриса.

«Как можно быть такими идеальными», «Красавицы», «Вы самые красивые и лучшие, всем вам самого хорошего отдыха», — отреагировали на публикацию фанаты.

Мария часто делится со своими подписчиками откровенными фотографиями. Недавно она раздразнила фанатов полуобнаженными бедрами.