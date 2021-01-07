Одессит рассказал, как Саакашвили контролировал поставки наркотиков на Украину



Одессит, покинувший Украину в 2014 году, уверен, что недавний инцидент с арестом тонны героина во Львове ― это вовсе не шокирующее исключение, а повседневная реальность постмайданной Украины. Об этом он заявил в комментарии ФАН.

По словам экс-бойца Одесской дружины, наркотики ввозятся в страну огромными партиями. Причем происходит это с позволения официальных властей.

«Информация о сверхкрупных поставках тяжелых наркотиков вроде героина у меня была еще в 2016 году. Мои источники в одесском порту сообщали, что в город приходят целые корабли, груженные дурью из Колумбии. И все это происходит по заказу постмайданного правительства под чутким руководством Михаила Саакашвили», ― рассказал Алексей Драгунов (имя изменено. — Прим. ФАН).

Кроме того, он пояснил, что наркотики широко используются в качестве дополнительных средств стимулирования психологического состояния солдат и активистов. Например, во время протестных акций или во время боевых действий.

«Новая украинская власть тесно связана с наркотиками и во многом построена на них. Вы же помните знаменитый «чаек с Майдана», после которого у людей диагностировали наркозависимость? Психотропные вещества же не из воздуха там появились. Хотя люди думали, что просто пьют горячий чай. В феврале 2014 года, когда наша дружина отбила призывников из одесского военкомата, мы заметили, что все они находятся в очень странном состоянии — с заторможенными рефлексами, многие не могли говорить и шатались. Как мы позже узнали, им предлагали выпить водки, в которую подмешивались различные препараты. Это делалось для того, чтобы призывники не разбежались», — напомнил одессит.

Позже, уже летом 2014-го, по его словам, поступали неоднократные сообщения ополченцев о странном поведении украинских солдат в зоне АТО. Они рассказывали об идущих на пулеметы военнослужащих, которые были «не в адеквате».

«Сопоставьте это со всем, что я сказал, и вы поймете, для чего именно украинской власти нужно столько наркотиков. А о случаях торговли наркотиками в зоне АТО и говорить не приходится», — добавил он.

Напомним, что 5 января СБУ арестовала во Львове партию героина общим весом в 1035 килограмм.

