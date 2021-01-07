Туристы не могут смириться, что в Крыму не работают Google Pay и YouTube Music

Севастополь, 7 января. В Крыму до сих пор не работают некоторые сервисы, доступные на остальной территории Российской Федерации. Но таких приложений к 2021 году стало гораздо меньше, поскольку при использовании VPN либо изменении настроек проживания все работает в привычном режиме.

Однако часть сервисов и приложений все так же не функционирует, причем даже вышеуказанные манипуляции не помогают. Если говорить про платежные сервисы, то в Крыму не работают Google Pay и Аpple Рay, если про развлечения ― YouTube Music. При этом мессенджеры и другие приложения работают.

Некоторым туристам это доставляет определенный дискомфорт, поскольку в магазинах и других учреждениях республики нельзя расплатиться привычными для них способами. Впрочем, в Крыму не так давно появились POS-терминалы с бесконтактной оплатой, в том числе через мобильный телефон. Вместо Google Pay и Аpple Рay на полуострове работают цифровые кошельки «Тинькофф», «Яндекс. Деньги», карты, выпущенные в системе МИР, и другие российские финтех-сервисы.

Корреспондент ФАН поговорил с туристом Андреем, который на рождественские праздники приехал с семьей на отдых в Крым. Его семья столкнулась с проблемой, что никто не смог ничего оплатить по прилете в аэропорт Симферополя по Аpple Рay, но решение этой ситуации не заставило себя долго ждать.

«Если честно, когда я сюда летел с семьей, читал, что часть сервисов, к которым мы давно привыкли в Москве, не работает. Это неудобно, но не критично. У нас были наличные деньги, поэтому мы смогли спокойно уехать из аэропорта на такси. Водителем оказался молодой парень, который посоветовал нам просто перевести деньги на любой российский банк и оплачивать свои покупки таким образом. Собственно, мы так и сделали, проблем никаких не возникло», ― сказал Андрей.

Стоит отметить, что в Крым нельзя напрямую заказать товары с Amazon, AliExpress, iHerb и так далее, то есть у тех компаний, которые вынуждены поддерживать западные ограничения против Республики Крым. Однако жители полуострова нашли выход и из этой ситуации: они заказывают товары либо в Краснодарский край, либо в любой другой город России, откуда им родственники или знакомые пересылают посылку уже в Крым.

Поэтому нерешаемых проблем с иностранными сервисами в республике практически нет, тем более на полуострове уже распространены российские аналоги.

Напомним, ранее эксперты назвали ФАН преимущества российской ОС «Аврора» перед iOS и Android.