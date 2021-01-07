Автомобиль провалился под асфальт в одном из дворов Томска

Томск, 7 января. Асфальт провалился под машиной в одном из дворов города. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил местный житель.

На улице Маяковского вблизи дома №20 провалился асфальт, в результате этого правая часть автомобиля ушла под землю. В комментариях под постом жители близлежащих домов, рядом с которыми произошел инцидент, рассказали некоторые подробности.

«Совсем недавно там рыли. Не то водоканал, не то ТомскРТС. Возможно, это результат тех раскопок. Владельцу терпения», — написала жительница. «На Маяковского 20 никогда не было асфальта», — отметил горожанин.

Накануне ФАН сообщал, что Томская область за последние два года направила 6,5 млрд рублей на ремонт дорог. Часть средств была выделена из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».