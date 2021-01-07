Актер Андрей Мерзликин пригласил читателей ФАН на спектакль «Лес» со своим участием

В интервью ФАН актер Андрей Мерзликин заявил, что планирует провести Рождество и все новогодние каникулы на репетиции в театре. По его словам, с утра до вечера он будет находиться на сцене.
«Сейчас во МХАТе имени Горького режиссер Виктор Крамер готовит к постановке комедию Александра Островского «Лес», — рассказал собеседник ФАН. — Я участвую в спектакле, играю роль бедного актера Несчастливцева».
Мерзликин отметил, что по сюжету спектакля Несчастливцев и Счастливцев — актеры, у которых «нет денег, работы и табака».
«Нацепив бутафорские ордена, вооружившись игрушечными пистолетами и старой гитарой, они решают навестить богатую тетушку Несчастливцева, помещицу Гурмыжскую. В ее поместье кипит жизнь, полная своих интересов, любовных интриг и шалостей. Там талант не в почете, деньги всесильны, честь воспринимается чудачеством, а глупость называется умом. Приходите во МХАТ! Я уверен, что, побывав на премьере, которая состоится 20 января, вы заново откроете для себя творчество Островского».