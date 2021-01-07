Актер Андрей Мерзликин пригласил читателей ФАН на спектакль «Лес» со своим участием

В интервью ФАН актер Андрей Мерзликин заявил, что планирует провести Рождество и все новогодние каникулы на репетиции в театре. По его словам, с утра до вечера он будет находиться на сцене.

«Сейчас во МХАТе имени Горького режиссер Виктор Крамер готовит к постановке комедию Александра Островского «Лес», — рассказал собеседник ФАН. — Я участвую в спектакле, играю роль бедного актера Несчастливцева».

Мерзликин отметил, что по сюжету спектакля Несчастливцев и Счастливцев — актеры, у которых «нет денег, работы и табака».