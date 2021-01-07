ООН подтверждает приверженность мирному урегулированию ситуации в ЦАР

Банги, 7 декабря. Многопрофильная миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) провела пресс-конференцию, в ходе которой вновь призвала к политическому диалогу в стране для содействия национальной стабильности.

Ранее в опубликованном 4 января заявлении представители Африканского союза, Экономического сообщества стран Центральной Африки, Евросоюза и ООН подтвердили, что принимают опубликованные Национальным избирательным управлением ЦАР (ANE) итоги голосования на выборах президента и членов Национальной Ассамблеи страны.

Во время новой пресс-конференции официальный представитель сил МИНУСКА Абдул-Азиз Фаль напомнил о миротворцах, погибших в Республике при исполнении служебных обязанностей. Он заявил, что миссия ООН работает в тесном сотрудничестве с силами обороны и безопасности ЦАР для обеспечения стабильной обстановки в стране и столице, что подтверждают ежедневные патрули на линии Банги-Белоко.

В свою очередь, пресс-секретарь МИНУСКА Владимир Монтейро подчеркнул, что ООН призывает правительство Центральноафриканской Республики и прочие политические силы выступить за инклюзивный, открытый, конструктивный и заслуживающий доверия политический диалог, что будет содействовать национальной стабильности в ЦАР.

Ранее в штаб-квартире МИНУСКА состоялась торжественная церемония прощания с пятью миротворцами из Бурунди, Камеруна и Бангладеш, погибшими при исполнении служебных обязанностей в Центральноафриканской Республике.