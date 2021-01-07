Арзамасова восхитила фанатов снимком в короткой шубке и варежках

Москва, 7 января. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за Илью Авербуха, порадовала фанатов свежими кадрами, на которых она запечатлена в шубке и варежках. Фотографию звезда телеэкранов опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова узаконили свои отношения в декабре прошлого года. Влюбленные после свадьбы улетели в Сочи. Девушка последнее время часто делится со своими подписчиками фотографиями, получая сотни комментариев со словам восхищения.

«Сочельник», — написала Лиза под фото, на котором она запечатлена в шубке из натурального меха и разноцветных пушистых варежках.

«Какая ты красивая, нежная, светлая и обаятельная! Ты вся светишься! Это любовь! И красота внутренняя!» — восхитился один из подписчиков. «Самый светлый человек на свете!» — написал еще один фанат Арзамасовой. «Очень красивая фотография, загадочная девушка. С рождественским Сочельником и светлым праздником Рождества!» — поздравил третий.

Совсем недавно актриса показала фото в пуховике с меховым капюшоном и получила сотни восторженных комментариев. Это были первые снимки после свадьбы.