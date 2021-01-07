Профессор Евстафьев рассказал о сходстве украинского Майдана с событиями в США

Технология реализации и развития протеста в США очень схожа с Майданом, который произошел на Украине в 2014 году. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился профессор и политолог Дмитрий Евстафьев.

6 января запомнится как один из самых темных дней современной американской истории, поскольку, следуя призывам президента Дональда Трампа не признавать поражение на выборах, сотни его сторонников атаковали Капитолий. Изменить ход событий им не удалось — Сенат признал победу Джо Байдена, однако бунт в Вашингтоне не сулит ничего хорошего для новых американских властей. Кроме того, в ходе беспорядков погибло четыре человека.

Вашингтон не видел такого более 200 лет. В последний раз Капитолий пытались захватить британцы во время вторжения в августе 1814 года — тогда здание просто сожгли. В свою очередь профессор и политолог Дмитрий Евстафьев в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что за захват Капитолия сторонниками Республиканской партии будет отвечать действующие президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что Трампа ждет тюрьма. Вчера своими действиями он в достаточной мере напугал всю американскую элиту. Он действительно пользуется популярностью и может сыграть какую-то свою игру, да — плохую, да — трусоватую. Но события вчерашнего дня показали, что Трамп — трус, который не готов возглавлять какой-то значимый общественный протест, более того, он не готов им управлять. То, что вчера произошло, — посмешище, но для сегодняшних США с деградацией политической элиты и культуры, с эрозией главных политических институтов этого может оказаться достаточно. Американской элите нужно 10 лет полного спокойствия для того, чтобы восстановиться», — сказал собеседник ФАН.

Политолог считает, что технология реализации и развития протеста в США очень схожа с Майданом, которой произошел на Украине в 2014 году.

«Теперь вернемся к тому, что же непосредственно произошло. Вокруг этой ситуации много конспирологии и лживых оценок. Конечно захват Капитолия был во многом постановочной историей, но кровь-то в процессе была настоящая. Те постановочные ситуации, в которых проливается реальная кровь, очень быстро перестают быть таковыми. Мне один мой коллега в социальной сети написал, что произошла в США буффонада. Да, начиналось все действительно так — с ряжеными, но дальше пошла кровь, и это резко перестало быть буффонадой — как ей передал быть когда-то второй Майдан. Хочу обратить ваше внимание на то, что технология реализации и развития протеста в США очень схожа с Майданом. А главное в этих в двух событиях — то, как быстро буффонада может выйти из-под контроля из-за случайности», — заявил эксперт.

По словам Дмитрия Евстафьева, Америке повезло, что ситуация в Вашингтоне не перекинулась вчера на другие штаты страны. Эксперт считает, что после таких потрясений США главной задачей властей является проведение государства в порядок.

«Но положительная черта вчерашней ситуации для американской элиты в том, что она в Вашингтоне и закончилась. А вот по стране — нет! Собственно говоря, приведение страны в соответствие с генеральной линией партии в Вашингтоне будет являться главной задачей для всей американской политической системы на ближайшие полгода, если не произойдет никаких других форс-мажоров», — резюмировал Дмитрий Евстафьев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что сотрудники правоохранительных органов США призвали граждан оказать помощь в сборе сведений об инициаторах беспорядков, вспыхнувших накануне у здания Капитолия в Вашингтоне. Благодаря полученной информации правоохранители смогут установить круг лиц, активно подстрекающих к насилию.