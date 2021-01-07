Научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, когда в Москву придут морозы

Похолодание ожидается в Европейской части России, но сильных морозов ждать не стоит. Температура воздуха в ближайшее время будет выше климатической нормы на 3–4 градуса. Об этом ФАН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Современное численное моделирование атмосферных процессов говорит о том, что грядет понижение температуры. Не супер-похолодание, я бы не говорил таким образом, но речь идет действительно о понижении температуры. Дело в том, что сейчас зима такая мягкая, облачно, небольшой снежок, мягкий вариант погоды — это означает, что температурный фон выше нормы на 3–4 градуса», — сказал он.

По словам эксперта, в Москве 8 января температура будет -4 градуса, максимальная температура ожидается в полуденные часы. В Московской области прогнозируется от -1 до -6 градусов, отметил он.

«Послезавтра, в субботу, в столице ожидается минус 4–6 градусов — это тоже такой мягкий вариант зимы, а по области мы ждем до минус 8 градусов. В воскресенье уже небольшое понижение температуры, это связано с изменениями циркуляции воздуха, и дневные значения ртутного столба будут колебаться в пределах минус 6–8 градусов», — сказал он.

Роман Вильфанд пояснил, что в первый рабочий день года, 11 января, температура будет бодрящая, заряжающая, так как заметно похолодает. Ночью будет минус 11–16 и днем до минус 8–13 градусов. По его словам, такая температура ниже нормы, при этом, несмотря на похолодание, погода окажется более снежной. Выпадет примерно 3–5 мм осадков, уточнил синоптик.

«Далеко не всегда уверенность прогнозе одинаковая, — добавил он. — Есть процессы просто хорошо изученные, когда специалист твердо знает, что именно так и будет, когда уверенность в прогнозе высокая. Так вот понижение температуры в этих случаях довольно очевидное».

Роман Вильфанд заметил, что в центральной части России погода всегда очень изменчивая. Эта территория находится в зоне действия сразу четырех барических образований: двух циклоновых, двух антициклоновых. По его словам, современная наука и технологии пока не позволяют прогнозировать погоду с точностью на неделю вперед.

«Мы в Гидрометцентре проводили исследования, а существуют ли в принципе морозы рождественские или крещенские. Одно дело — вера, а другое — твердая уверенность, — сказал собеседник ФАН. — Мы провели исследование и выяснили, что бывают самые разные прогнозы и не существует каких-либо особых дат, которые бы предопределяли, например, морозы. Статистика этого не подтверждает».

Ранее Роман Вильфанд предупреждал жителей регионов Урала и Сибири о похолоданиях в ближайшие дни. При этом в Дальневосточный федеральный округ придет аномальное тепло. Температура воздуха на севере Таймыра и Якутии будет на 20–25 градусов выше климатической нормы.