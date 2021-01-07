ООН сообщила о гибели сомалийского беженца в Триполи

Триполи, 7 ноября. Девятнадцатилетний сомалийский беженец умер в столице Ливии из-за жестокого обращения со стороны боевиков, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на официальной странице в Twitter.

Представители международной организации выразили сожаление в связи с гибелью молодого человека, за которого ранее был заплачен выкуп, чтобы освободить его из лагеря работорговцев. Члены триполитанских незаконных вооруженных формирований силой принуждали мигранта к труду, говорится в публикации.

UNHCR Libya statement on the passing of a Somali asylum seeker in Tripoli. pic.twitter.com/kNmNgv58hO — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) January 6, 2021

По имеющимся данным, беженец из Сомали скончался из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Молодого человека, с которым жестоко обращались бандиты, выдворили из больницы в Триполи в конце декабря 2020 года. Сейчас сотрудники ООН занимаются передачей тела на родину.

Напомним, правозащитные организации неоднократно обвиняли ПНС в нарушении прав человека в Ливии. Ряд полевых командиров, такие как Абд аль-Рахман Милад и Ахмад Даббаши, создали бизнес по торговле рабами, прикрываясь борьбой с нелегальной миграцией. В Организации Объединенных Наций выражали обеспокоенность в связи с захватом иностранных граждан в море и помещения их в лагеря, где они годами находились в ужасных условиях. Тем не менее в заложниках у группировок все еще находятся тысячи людей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЮНИСЕФ осудила убийство 15-летнего беженца из Эритреи в центре содержания мигрантов в ливийской столице.