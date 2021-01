ООН сообщила о гибели сомалийского беженца в Триполи

Триполи, 7 ноября. Девятнадцатилетний сомалийский беженец умер в столице Ливии из-за жестокого обращения со стороны боевиков, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на официальной странице в Twitter.

Представители международной организации выразили сожаление в связи с гибелью молодого человека, за которого ранее был заплачен выкуп, чтобы освободить его из лагеря работорговцев. Члены триполитанских незаконных вооруженных формирований силой принуждали мигранта к труду, говорится в публикации.

UNHCR Libya statement on the passing of a Somali asylum seeker in Tripoli. pic.twitter.com/kNmNgv58hO