Ливан ввел общенациональный локдаун из-за пандемии COVID-19

Бейрут, 7 января. Ливанские власти ужесточили антикоронавирусные ограничения. С 7 января в стране вводится общенациональный локдаун, который продлится в течение 25 дней. Об этом сообщает пресс-служба ливанского Минздрава.

Официальный Бейрут начинает третью общенациональную блокировку в Ливане. Накануне медики зафиксировали «коронавирусный рекорд». За сутки в стране 4166 человек заразились COVID-19 .

«Лучший способ ограничить распространение — это оставаться дома», — сказал министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан, комментируя ситуацию с пандемией.

Новые ограничения предполагают введение комендантского часа с 18:00 до 5:00, будут закрыты большинство предприятий, график работы действующих предприятий ограничивается. Кроме того, ливанские власти ввели правило четных и нечетных номеров, которые разрешают движение автомобилей с номерами той или иной категории в разные дни.

Новые ограничения будут действовать в течение 25 дней. Если власти позднее не решат продлить режим изоляции, то он закончится первого февраля.

Стоит отметить, 4 166 случаев заражения за сутки в стране с населением 6,8 млн человек считается чрезвычайно высоким показателем. Медики называют ситуацию с коронавирусом в Ливане катастрофической. Там почти не осталось коек в отделениях интенсивной терапии. По словам главы Ассоциации частных больниц Ливана Сулеймана Гаруна, пациенты вынуждены занимать очередь и ждать, когда освободится койка.