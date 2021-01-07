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Евгений Цыганов умилил фанатов трогательным кадром с Юлией Снигирь

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Евгений Цыганов умилил фанатов трогательным кадром с Юлией Снигирь

Москва, 7 января. Российский актер театра и кино, режиссер Евгений Цыганов опубликовал на своей странице в Instagram редкую фотографию, которая до глубины души растрогала преданных подписчиков.

Звезда телеэкранов решил поделиться в соцсетях снимком, на котором он запечатлен вместе со своей супругой, актрисой Юлией Снигирь. На фото актер прижался лицом к любимой женщине.

«С Рождеством всех!» — кратко подписал он фотографию.

Подписчики актера пришли в настоящий восторг и осыпали и актрису, и ее супруга комплиментами и словами восхищения.

«Вы оба очень гармоничны! Счастья вам на долгие годы! С Рождеством! Любви и согласия!» — пожелал один из подписчиков знаменитости.

«Обожаю вас, счастья и творческих успехов», — написал второй.

«Любви и счастья на долгие годы вам. С Рождеством. Вы очень красивые», — отметил третий.

Актриса Юлия Снигирь недавно решила рассказать, как изменилась ее жизнь после того, как от беременной седьмым ребенком жены к ней ушел Евгений Цыганов. Она добавила, что не считает экс-супругу актера жертвой.

«Я знаю, что она самодостаточный и сильный человек, она не несчастная жертва. У нее все хорошо, она не чувствует себя покинутой. Когда так говорят, жалеют, это всех унижает», — поделилась своим мнением Юлия Снигирь.

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