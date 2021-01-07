Президент Ирана назвал штурм Капитолия в США «уроком для всего мира»

Тегеран, 7 января. Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, характеризуя последние события в Вашингтоне, назвал их свидетельством слабости и уязвимости западной демократии. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Эти события показали, как же сильно укоренился популизм в этих странах, несмотря на их научно-технический прогресс, и какой ущерб престижу своей страны может нанести популист всего за четыре года», — отметил иранский лидер.

«Мы видим, как больной человек, взявший власть в свои руки, поставил под угрозу отношения Америки со всем миром, и какие сокрушительные удары он нанес своей стране, нашему региону, Палестине, Сирии, Йемену и прочим регионам планеты», — заявил Роухани.

Он выразил надежду, что это станет уроком для всего мира и для будущего руководства Белого дома, которое придет к власти через две недели, исправит положение и «вернет стране то, чем должна обладать великая американская нация — разум, закон и порядочность. Возвращение этих ценностей пойдет им на благо, как и всем остальным».

«Мы надеемся, что в этой стране и во всем мире сойдет на нет ущерб от тех людей, что действуют лишь во благо себя и своей семьи, пользуясь данной им властью. Дай бог, что тогда мы увидим улучшение обстановки в регионе и на всем свете», — подытожил президент Ирана.

Данная речь президента Ирана стала реакцией на захват сторонниками Дональда Трампа здания Конгресса США в ночь с 6 на 7 января. Несмотря на сопротивление сотрудников правоохранительных органов, демонстранты вошли в Капитолий, в ходе столкновений погиб один человек. После заявлений ряда официальных лиц, в том числе и Дональда Трампа, изначально спровоцировавшего конфликт, обстановка постепенно стабилизировалась и после полудня 7 января Конгресс возобновил работу.