Дагестанские «Точки роста» начнут развивать новые школьные предметы

Махачкала, 7 января. В Дагестане создана крупнейшая в России сеть пришкольных центров образования «Точка роста», сообщили ФАН в региональном Минобрнауки. Республика намерена сохранить лидерство и дать развитие новым дисциплинам.

По словам начальника управления развития общего образования министерства образования и науки РД Людмилы Шабановой, к концу 2020 года в Дагестане функционировало 210 «Точек роста». В 2019 году в общеобразовательных учреждениях было открыто 168 таких центров, в прошлом году – 42.

«Дагестан – лидер по количеству «Точек роста» в стране. У нас их 210, и практически нет ни одного сельского муниципалитета, где бы не было такого центра образования. В наступившем году мы также будем лидерами, так как за три года мы обустроим «Точками роста» 540 школ. Это будет крупнейшая сеть в стране», – сказала Шабанова.

Она пояснила, что каждый такой центр оснащается современным учебным оборудованием на сумму в 1,6 миллиона рублей. До сих пор оно предназначалось для обучения таким предметам, как информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Однако с 2021 года упор будет сделан на другие дисциплины.

«Два года подряд мы открывали эти центры, чтобы развивать информатику, ОБЖ и технологию. С этого года будут другие предметы – химия, физика и биология. Изменится и комплект оборудования – если раньше наши школы получали квадрокоптеры, шахматные столы и VR-шлемы, то сейчас это уже будут приборы для проведения современных опытов и лабораторных работ. Таким образом, мы усилим еще три предмета», – сообщила представитель республиканского Минобра.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются с 2019 года при российских школах в сельской местности и малых городах. С их помощью внедряются новые методы обучения и воспитания, а также современные образовательные технологи.

Ранее ФАН сообщал, что «Точки роста» открываются во всех регионах России в рамках реализации национального проекта «Образование». Всего до 2024 года в стране планируется создать около 20 тысяч таких центров.