Голод, эмиграция и развал: экономисты об Украине в 2021 году

В первые дни 2021-го украинские эксперты пытаются прогнозировать, что ждет страну в наступившем году. Сценарии получаются пессимистические: аналитики предрекают дальнейшее экономическое падение, бегство населения за границу и резкий рост социального напряжения. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Пока рядовые украинцы готовятся к введению очередного национального локдауна, киевские экономисты и политологи пытаются наметить контуры политики и экономики страны в новом году. По их словам, перспективы вырисовываются не шибко хорошие. Вплоть до того, что по многим параметрам ушедший «коронавирусный 2020-й» может показаться гражданам весьма успешным в сравнении с нынешним.

2020 год, несмотря на эпидемию и весенний карантин, на деле оказался для Украины лучше, чем мог бы быть. Страна пострадала от пандемии меньше, чем многие более развитые государства. А экономика, по данным Нацбанка, ушла в минус «всего» на 6%, а не на 12% или на 10%, как эксперты ей предсказывали. Украину спасли «сырьевые ножницы»: энергетический импорт (нефть, газ, уголь) весь год дешевел, а сырьевой экспорт (металл, руда, зерно), наоборот, дорожал. Это позволило минимизировать удар по экономике, считают аналитики.

Однако любое везение рано или поздно заканчивается — и уже в декабре 2020-го «белая полоса» для Украины завершилась. Многие страны мира начали активно восстанавливаться после эпидемии и локдауна (в первую очередь Китай), поэтому цены на нефть и газ пошли вверх. Стоимость же металла, руды и зерна, хоть и остается высокой, уже приблизилась к потолку и вскоре начнет падать — вместе с доходами бюджета, указывают эксперты.

При этом в течение года Киеву нужно отдать более 17 млрд долларов долгов западным кредиторам, что составляет более 60% его бюджета. Это значит, что пенсионерам и бюджетникам предстоит еще туже затянуть пояса и научиться жить впроголодь. Финансирование медицины и образования продолжит сокращаться, а сама Украина к концу года может и вовсе войти в преддефолтный период, считают аналитики.

По мнению киевского экономиста, эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, в новом году экономика, вопреки обещаниям правительства, восстанавливаться не будет.

«Она продолжит падать и дальше, ведь никаких предпосылок для будущего подъема не создается. Кроме того, в 2021 году будет усиливаться расслоение между богатыми и бедными, причем последних будет становиться все больше, — заявил он. — Думаю, что вскоре такое понятие, как «средний класс», на Украине просто перестанет иметь смысл. Останутся либо очень богатые, либо разные варианты бедных. А те, кто уже сейчас по инерции считаются бедными, в течение года станут просто нищими».

В стране продолжится коллапс системы ЖКХ, а рост коммунальных тарифов будет провоцировать народные бунты, подобные тому, какой состоялся на днях в городе Лубны на Полтавщине, добавил эксперт.

«Пока что я никакого политического решения вопросов с тарифами от властей не вижу, а экономические решения у нас всегда опираются на политику. И, пока нет политического решения, долги граждан по ЖКХ будут расти (они уже сегодня превышают 70 млрд гривен. — Прим. ФАН), а система будет все так же сыпаться. Возможно, начнутся процессы самоорганизации малого и среднего бизнеса. Ведь украинцы начинают что-то делать совместно только тогда, когда у них что-то отбирают», — сообщил аналитик.

По словам Гаврилечко, в новом году по-прежнему неплохо будут себя чувствовать украинские олигархи.

«Думаю, что большая их часть станет еще богаче. Разве что одного-двух «съедят» из-за политики, но у остальных все будет хорошо. При этом в стране усилится поляризация общества. Если раньше линии раскола проходили в основном по «новой истории» государства, национальности и языку, то теперь могут добавиться еще и медицинские аспекты, — указал экономист. — Убежден, что на Украине и дальше будут рушиться системы здравоохранения и образования. Первая — из-за продолжения реформы Супрун, вторая — из-за онлайн-обучения, которое является полной профанацией образования. Граждане, которые сейчас оканчивают вузы, еще что-то будут знать. Но те, кто только поступил и уже год учится онлайн, могут так и остаться до конца жизни недоучками».

В целом, считает эксперт, большинство сфер украинской жизни в 2021 году продолжат деградировать, что еще больше усилит массовый отток населения за границу — в Россию и страны ЕС.

«Уже сегодня понятно, что в этом году государство не сможет ни восстановить свою экономику, ни вернуть себе независимость. Более того, нас ждут катастрофические потрясения, которые коснутся власти. С высокой вероятностью будет отставка кабмина, вполне возможны и перевыборы в Верховную раду. В самом пессимистичном варианте мы даже столкнемся с уходом президента Зеленского. Потому что он сам по себе очень слабый и не выдержит ни внешнего давления, ни внутреннего кризиса в стране. И все это ведет только к одному — к развалу и уничтожению Украины», — резюмировал Гаврилечко.

Политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что Украину в 2021 году ожидают два глобальных конфликта, которые прямо повлияют на расстановку политических сил и будущую конфигурацию власти в государстве.

«Первый конфликт — между центром и региональными политиками, который ярко проявился в ходе местных выборов. Благодаря их итогам возросли политические амбиции региональных элит, а их материальные позиции укрепились благодаря децентрализации. Пока эти элиты еще разобщены, но в ближайшей перспективе они выйдут на свой региональный политический проект. И этот проект не только составит конкуренцию центральной власти, но и сойдется с ней в яростной схватке за полномочия и финансирование. Потенциально это весьма опасный тренд для национальных интересов Украины, ведь он грозит дальнейшим расколом страны», — заявил эксперт.

Еще один острый конфликт, не сулящий государству ничего хорошего, — это разгорающаяся борьба между олигархами и агентами внешнего управления, интегрированными во власть, продолжает Золотарев.

«Борьба между украинским олигархатом и элементами внешнего управления уже началась. Это видно на примере ситуации вокруг конституционного суда. Понятно, что борьба украинского олигархического Хищника и заокеанского Чужого будет мощным драйвером политических событий в стране. Олигархи просто так, без боя не сдадутся, и жертвой этой схватки могут стать многие предприятия и институции. На данный момент цель номер один для Запада — это олигарх Коломойский. Кто будет следующим, пока сказать трудно, но нас явно ждет масса ярких событий в новом году», — прогнозирует политолог.

Он добавил, что приход к власти в США демократа Джо Байдена может сильно разочаровать украинских политиков, надеющихся на усиление поддержки Вашингтона.