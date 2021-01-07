Фигурист Ягудин рассказал о возможном возвращении на лед Загитовой

Москва, 7 января. Фигурист Алексей Ягудин заявил, что его коллега по льду Алина Загитова не завершала спортивную карьеру. Об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец».

Как пояснил олимпийский чемпион по фигурному катанию в мужском одиночном разряде, его соведущая Загитова никуда не уходила, как говорят некоторые. В пример Ягудин привел Евгения Плющенко.

«Я всегда люблю на этот вопрос отвечать, что она никуда не уходила. Евгений Плющенко — яркий пример того, как можно триумфально вернуться после минимум одного пропущенного спортивного сезона», — рассказал Ягудин о возможном возвращении на лед Загитовой.

Плющенко выступал на четырех Олимпиадах и с каждой привозил награды, напомнил Ягудин. Он добавил, что Евгений всегда поддерживал спортивную форму, хотя делал перерывы в карьере.

Ранее Ягудин жестко ответил на критику в адрес Алины Загитовой. Олимпийский чемпион, комментируя критические высказывания, которыми пользователи Сети удостоили работу фигуристки в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», отметил, что проблему нужно искать не в его соведущей, а в самом обществе, которое всегда найдет повод для недовольства.