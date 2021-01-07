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Юрист рассказал, что грозит инсценировавшему нападение на себя полицейскому

Юрист рассказал, что грозит инсценировавшему нападение на себя полицейскому

Такое явление, как инсценировка преступлений, случается не только в кинофильмах, но и в реальной жизни. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист России и член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Ранее стали известны подробности инцидента с нападением на полицейского на автобусной остановке в Санкт-Петербурге. Юный правоохранитель в звании лейтенанта заявлял, что на него с ножом набросился неизвестный мужчина, от которого он лишь чудом спасся, отделавшись легким ранением. Следствие несколько дней безуспешно пыталось найти преступника, пока не стало ясно, что его попросту нет — и после этого обратило внимание на заявителя, чья версия о произошедших событиях никак не «сходилась» с объективной реальностью.

После недолгих расспросов лейтенант «раскололся»: оказывается, никакого нападения не было, а все ранения он нанес себе сам, чтобы получить положенную в таких случаях полицейским компенсацию и привлечь внимание своей девушки, с которой ранее поссорился.

«Перед нами уникальный для России случай, — заявил Соловьев. — Я слышал о подобных ситуациях с полицейскими в США и Японии, где сотрудник нанес себе сам ножевое ранение, чтобы не выходить на службу, поскольку морально не выдержал высокой нагрузки. Но в данном конкретном случае мотивация просто шикарная. Заслужить внимание девушки! Серьезно?!»

Вместе с тем юрист признал, что некоторые молодые люди в отношениях ведут себя крайне неадекватно и пытаются привлечь внимание своего партнера, нанося себе телесные повреждения и разрезая вены — однако, по его мнению, ничего, кроме ужаса и психологической травмы у девушки вызвать такие поступки не в состоянии.

Юрист объяснил, какое наказание грозит порезавшему себя ради любимой полицейскому

«Что касается намерений получить обманным путем страховую выплату, то здесь ситуация обстоит следующим образом: если бы у него все получилось, и деньги из государственного казначейства пришли на его счет, то этот полицейский (с учетом отягчающего фактора в виде использования служебного положения) ответил бы по всей строгости Уголовного кодекса. Однако за одно только намерение и обдумывание своих планов ответственности действующим законодательством не предусмотрено», — подчеркнул собеседник ФАН.

В то же время, добавил он, если горе-полицейский уже собрал документы, справки и отправил все это в нужные инстанции, то подобное деяние можно квалифицировать в качестве покушения на мошенничество.

«В районе двух-трех лет лишения свободы он мог бы получить — возможно, что даже условно, — считает Соловьев. — Однако в данной ситуации мы видим, что в соответствующие службы обратиться парнишка не успел, поэтому дело, скорее всего, ограничится обыкновенным дисциплинарным взысканием».

Юрист считает, что абсолютно справедливым решением будет уволить провинившегося лейтенанта в связи с утратой доверия.

«Он не просто совершил поступок, несовместимый со званием полицейского, но и побудил оперативные службы тратить время и средства на поиски несуществующего преступника, отвлекая их от розыска реальных бандитов», — резюмировал собеседник ФАН.

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