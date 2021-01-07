Юрист дал совет Виктории Боне, как наказать обидчиков своей дочери в школе Монако

Из-за вреда, нанесенного дочери Виктории Бони в школе Монако, российская модель может взыскать многомиллионный ущерб. Об этом в интервью ФАН рассказал юрист Алексей Гудас.

Бывшая участница проекта «Дом-2», российская телеведущая и модель Виктория Боня пожаловалась подписчикам на сотрудников элитной школы, где сейчас обучается ее дочь Анджелина-Летиция. Мама и дочь большую часть времени проживают в Монако, но, как выяснилось, в европейской стране можно встретить немало неожиданных вещей.

Инстадива обнаружила, что кожа на ладонях ее дочери буквально сожжена. Оказалось, что увечья девочка получила в школе, где педагоги постоянно заставляют детей использовать спиртовой гель для дезинфекции рук из-за эпидемии коронавируса.

Теперь Анджелина-Летиция жалуется на болезненные покраснения, а ее маме остается только возмущаться и ругать учебное заведение за излишнюю чистоплотность. Звездная мама не сообщила, как она намерена защитить свою дочку, но очевидно, что теледива не собирается отмалчиваться.

«Ребенку сожгли руки в школе спиртовым гелем, — говорит в Instagram в разделе Stories Виктория Боня. — Она плачет, больно… Ну, как можно ребенку наносить гель по 20 раз в день на ладошки?!»

В свою очередь юрист Алексей Гудас в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей посоветовал, как Виктории Боне наказать обидчиков своей дочери. По его словам, изначально российской телеведущей необходимо засвидетельствовать повреждение кожного покрова.

«По законодательству Монако, оказание услуг не должно наносить вред жизни и здоровью. В связи с тем, что чересчур перепуганные преподаватели, скорее всего, по собственной инициативе наносили на руки детей какое-то средство неизвестного содержания и качества, думаю, что у Виктории есть все основания предъявить требования по возмещению ущерба за нанесение вреда здоровью ребенка. Во-первых, нужно обратиться к врачу, чтобы он зафиксировал повреждения, а потом установить причинно-следственную связь. Нужно также понять, было ли получено согласие от родителя на проведение в учебном заведении таких процедур. Необходимо узнать и то, по чьей вине были получены повреждения. И только после этого можно взыскать ущерб и наказать виновных», — сказал собеседник ФАН.

Далее Алексей Гудас сообщил, что из-за вреда, который был нанесен дочери Виктории Бони в школе Монако, российская модель может взыскать многомиллионный ущерб.

«Если в учебном заведении сошлются на какие-то внутренние правила по поводу обработки рук гелем, то здесь необходимо будет написать жалобу в государственные органы Монако, которые занимаются надзором и контролем за образовательными учреждениями. К этой жалобе надо приложить медицинские справки. Нужно также требовать отмены данной процедуры, поскольку, возможно, подобная проблема возникла не только с дочерью Виктории Бони, но еще и с другими учениками. Стоит заметить, что в Монако уровень жизни очень высокий, поэтому там можно взыскать многомиллионные штрафы. В любом случае государственные органы власти должны обратить внимание на эту проблему, учитывая то, что Виктория Боня является известной личностью не только в России, но и в Монако», — резюмировал Алексей Гудас.

Ранее Федеральное агентство сообщало о том, что Виктория Боня ответила подписчикам в Instagram на обвинения по поводу акцента во время разговора на английском языке. По ее словам, она не стесняется, потому что акцент — культурное наследие.