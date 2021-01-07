Певица Алсу показала фанатам, в каком образе гуляет по Дубаю

Москва, 7 января. Популярная певица Алсу поразила своих поклонников образом в тотально черном цвете. Свежий снимок знаменитость разместила на своей странице в профиле Instagram.

Многие звезды отправились на новогодние праздники в теплые края. Одни полетели на Мальдивы, а другие — в Дубай. В их числе певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян, футболист Дмитрий Тарасов с супругой и детьми, а также юморист Павел Воля с семейством. К числу звезд, уехавших из России, примкнула и Алсу. Она вместе с мужем Яном Абрамовым и тремя детьми отдыхает в Дубае.

Алсу не скупится на фотографии и делится ими с фанатами. На одном из свежих снимков исполнительница позировала на улице Дубая в черном асимметричном топе и кожаных брюках.

«Интересно, мне когда-нибудь надоест носить топы с одним рукавом и серьги-кольца? Уже лет 20 это мои любимые вещи!» — призналась певица.

Подписчики знаменитости не прошли мимо новой публикации Алсу и буквально засыпали своего кумира комплиментами. Многие отметили, что на протяжении всех этих 20 лет певица выглядит очень стильно и молодо.

«У вас красивые плечи, и вам очень идет», — написал один из поклонников звезды. «Не изменяйте своему стилю! Вы как икона», — посоветовала другая поклонница. «Вы само совершенство!» — восхитилась третья.

Недавно певица опубликовала редкий снимок с двумя дочерьми Микеллой и Сафиной, которых родила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. На размещенном в Instagram селфи Алсу одета в синее худи, а девочки — в джинсовые костюмы. Снимок с повзрослевшими детьми растрогал фанатов.