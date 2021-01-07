Эмираты купят у шведской Saab самолеты-локаторы

Абу-Даби, 7 января. Объединенные Арабские Эмираты заключили контракт на поставку двух дополнительных самолетов Bombardier Global 6000. Об этом сообщает новостное агентство Defence News.

Самолеты оснащены системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. Ее отличительными чертами являются повышенная энергоэффективность и помехозащищенность. Система позволяет обнаруживать и сопровождать воздушные цели в радиусе 650 километров.

Дополнительный контракт на сумму 1,018 миллиарда долларов заключен со шведским концерном Saab. После его выполнения в распоряжении ОАЭ будут находиться пять подобных самолетов.

GlobalEye построен по модульному принципу. Это позволяет осуществлять доработки и модернизацию комплекса без замены всей системы.

«Комплекс модернизируется для каждого нового заказчика. Несмотря на то, что внешний вид остается прежним, внутреннее содержание уже совсем другое. В результате применения такой политики каждый заказчик получает самые современные технологии», — сообщает производитель на своем сайте.

Компактность GlobalEye позволяет устанавливать ее на разнообразные носители, включая турбовинтовые и реактивные самолеты.