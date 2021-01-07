Актер Евгений Герасимов объяснил, почему отмечает Рождество дважды

Актер театра и кино Евгений Герасимов рассказал корреспонденту ФАН о своем отношении к Рождеству и подготовке к его празднованию.

Артист отмечает как католическое, так и православное Рождество. Дело в том, что среди его друзей много католиков и порой праздник они встречают вместе.

«Все началось еще с театрального училища, когда мы ставили и играли спектакль «Рождество в доме синьора Купьелло». Вместе с друзьями-католиками мы и Новый год, и наше православное Рождество отмечаем», — вспоминает актер.

Но не всегда из-за плотного рабочего графика у него появляется возможность встретиться с друзьями.

«Получается отметить — отмечаю, а когда бываю занят — увы, нет. Для меня Рождество — это не такой обязательный праздник в моем календаре, как, допустим, Новый год», — объясняет собеседник ФАН.

Что касается рождественских традиций, то для Евгения Герасимова это, прежде всего, баня и купель. Политику не всегда удается отмечать праздники по стандартному сценарию.

Порой Рождество настигает артиста за городом, иногда дома в Москве. По словам артиста, несколько лет подряд он купался в купели практически в центре Москвы, рядом с Красной площадью — на площади Революции, где устанавливали несколько купелей.

«Люди с огромным удовольствием туда приходили, всегда была толпа желающих окунуться», — вспоминает Герасимов.

Общественный деятель уже готовится к тому, что из-за пандемии коронавируса реализовать традицию будет невозможно. А других традиций встречать Рождество у него нет. Конечно, кроме праздничного стола. Он в семье политика обещает быть нарядным.

«Особого меню у нас нет. Моя жена очень хорошо умеет запекать утку, поэтому получится купить утку — будет утка. Нет, курица тоже станет украшением стола. Удастся купить индюшку — будет индюшка, да все хорошо идет под традиционный салат оливье, под домашний холодец. Да еще и картошку вареную, с соленым огурцом нашей, домашней засолки, да такую же домашнюю соленую капусту, которую мы тоже сами и засолили. Вот так мы и встречаем Рождество», — поделился Евгений Герасимов.

Ранее певица Ирина Салтыкова рассказала ФАН, как планирует встретить Рождество, а певец Игорь Корнелюк вспомнил, как колядовал в праздник с друзьями по чужим квартирам.