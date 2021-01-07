Член ВИК Ливии заявил о 70% готовности к выборам

Триполи, 7 января. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии на 70% готова к проведению выборов 24 декабря 2021 года, заявил ее представитель Абдель Хаким Белхейр. Об этом сообщает канал Libya Al Wataniya.

ВИК активно взаимодействует со всеми сторонами, добавил он, отметив, что большинство представителей Запада и Востока североафриканского государства настаивают на волеизъявлении. По словам чиновника, уже на следующей неделе откроются отделения на юге страны.

Выделенных ранее на проведение выборов 10 миллионов долларов США теперь недостаточно в связи с корректировкой обменного курса на всей территории Ливии, подчеркнул Белхейр.

Напомним, участники Форума политического диалога в ходе переговоров под эгидой ООН пришли к компромиссу, что голосование пройдет 24 декабря 2021 года. По его итогам будут выбраны представители единых органов власти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) объявила о создании юридического комитета. Его задачей является подготовка конституционной и правовой основы для проведения выборов.