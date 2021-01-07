Томские службы научились блокировать номера из незаконных уличных объявлений

Томск, 7 января. Система автодозвона заблокировала 5,6 тысяч номеров, указанных в объявлениях, незаконно размещенных на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На протяжении пяти лет специальное подразделение — «Санитарная милиция города Томска» следит за качеством благоустройства и санитарным состоянием городских улиц и дворов. Одной из задач службы является борьба с незаконными объявлениями, которые развешаны на подъездных дверях жилых домов и остановочных комплексах. Сотрудники во время дежурств срывают нежелательные листовки и вносят указанные номера телефонов в специальную базу. После чего система звонит нарушителям четыре раза в день с продолжительностью звонков по часу, тем самым блокируя телефон от входящих вызовов. Если абонент взял трубку, то система запускает в автоматическом режиме голосовое сообщение, в котором содержится информация о правонарушении и процедуре исключения из базы «Автодозвон».

«За пять лет улицы города были очищены от 20713 рекламных сообщений — бумажные объявления, штендеры, баннеры и прочие конструкции», — рассказал директор «Санитарной милиции» Игорь Кашеваров.

Отмечается, что заблокированные номера были указаны в 9881 объявлении. В отношении нарушителей было составлено 2108 протоколов об административном правонарушении. Корреспондент ФАН лично убедился, что листовки срывают даже с остановочных комплексов, которые находятся на второстепенных улицах города.

Накануне ФАН сообщал, что в Томске проходит масштабный снос объектов нестационарной торговли. За последние шесть лет были выданы предписания на снос около 500 незаконных построек.