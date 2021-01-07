Экс-депутат Рады рассказал, почему Донбасс не хочет быть в составе Украины

Националисты сначала разрушили Украину, а теперь хотят заманить на эти руины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в интервью ФАН сообщил бывший народный депутат Верховной рады, политик Алексей Журавко.

Украинский националист Дмитрий Корчинский считает, что киевские власти провалили информационную кампанию против ЛНР и ДНР. По его словам, население даже подконтрольных Киеву территорий смотрит исключительно российское телевидение, а также телеканалы Донбасса. Все это негативно сказывается на боеготовности солдат Вооруженных сил Украины, которые проходят службу на линии соприкосновения сторон конфликта. Кроме того, Минобороны страны в прошлом году не закупило для нужд ВСУ новую технику.

«Мы провалили военный бюджет. Министерство обороны не использовало в 2020 году большое количество средств на закупку нового вооружения. Это около 40%. Мы видим в целом деморализацию войск, полный провал пропаганды и информационной политики, поскольку на неоккупированной территории Донбасса все смотрят телеканалы России, ДНР и ЛНР. У украинцев стоят спутниковые тарелки. Украинские каналы практически никто не смотрит, так как они там не ловят. Жители Донбасса любят лишь того, кого боятся. Если они будут бояться ВСУ, наших спецслужб и Украинского государства, тогда будут нас любить. Я видел это в Донбассе: когда ты начинаешь действовать жестко, тебя все начинают любить», — сказал Корчинский.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление радикала. По словам бывшего депутата, жители Донбасса не просто так в 2014 году сделали свой выбор в пользу Российской Федерации.

«Я еще нигде не видел, чтобы любовь была построена на ненависти, злобе, запрете и страхе. Есть такая народная мудрость: «Насильно мил не будешь». Почему сегодня республики Донбасса смотрят в сторону России? Да все из-за того, что в РФ жить намного лучше, чем на Украине. Не секрет, что российские власти уже проводят вакцинацию населения. А это говорит о том, что государство борется за жизнь своих людей. В это же время на Украине полностью развалили систему здравоохранения благодаря Ульяне Супрун. Россияне платят за услуги ЖКХ намного меньше, чем украинцы. Будем говорить откровенно: размер пенсии в РФ составляет 250 долларов, а на Украине — 52 доллара, на которые еще как-то нужно умудриться прожить», — сказал собеседник ФАН.

Журавко считает, что националисты сначала разрушили Украину, а теперь хотят заманить на ее руины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Однако луганчане и дончане прекрасно видят, что сегодня происходит в стране, частью которой они когда-то являлись.

«Что касается заявления Корчинского, то такие же националисты сначала разрушили Украину, а теперь предлагают жить на этих руинах. Люди прекрасно видят, что происходит в стране, поэтому и не хотят в ней жить. Националисты лишь умеют запугивать. Но что они будут делать, когда украинцы прекратят бояться? Корчинский чувствует, что страх уходит, поэтому он начал так часто об этом говорить. Наверное, скоро им самим придется убегать», — считает политик.

Он согласился с заявлением Дмитрия Корчинского о деморализации солдат Вооруженных сил Украины. По словам политика, пока военнослужащие находятся в Донбассе, их родные и близкие голодают.

«В чем действительно Корчинский прав, так это в том, что солдаты украинской армии начинают понимать реальность происходящего. Они задают вопрос: «Почему мы должны находиться на передовой, когда наши родные голодают?» Замечу, что националист Корчинский не имеет ничего общего с Украиной и ее народом. Его место в тюрьме», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что 6 января украинские националисты пришли под здание посольства Израиля в Киеве, чтобы защитить «честь» своего идейного лидера Степана Бандеры. Они рассказали, за что убивают русских в Донбассе.