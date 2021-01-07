Банк в Дагестане прокомментировал слухи об отказе в кредитовании переболевших COVID-19

Махачкала, 7 января. В дагестанском отделении Россельхозбанка опровергли слухи о негласном запрете на рассмотрение кредитных заявок от граждан и представителей малого и среднего бизнеса, переболевших COVID-19. Бывший банковский работник также счел эти данные неправдоподобными.

Соответствующая информация была распространена Telegram-каналом «Одет аккуратно. Борода черная», который ссылается на собственный источник. Ресурс утверждает, что речь идет обо всех физических лицах, индивидуальных предпринимателях (ИП), а также директорах организаций малого и среднего бизнеса, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

«В России с января 2021 года заявки на получение кредитов от переболевших COVID-19 и попавших в государственную базу данных людей – физлиц, владельцев ИП, директоров малого и среднего бизнеса – рассматриваться не будут. Естественно, процедура негласная», – сообщает канал.

В нем отмечается, что кредитно-финансовые организации получили свежую информацию о последствиях заражения коронавирусом и теперь полагают, что кредиты могут стать невозвратными. Крупный бизнес эти ограничения не затронут.

«Теперь делается сомнительной степени законности запрос в базу данных переболевших. Очевидно, банки знают что-то новое о вирусе и относят их к «группе риска» – тем, кто скоро может перестать платить», – пишет Telegram-канал.

Согласно его данным, описанные нововведения уже применяются в ВТБ и Сбере. Причем в последнем потенциальных заемщиков обязывают сдавать тесты и на другие вирусные инфекции.

«Медицинские проверки в ВТБ уже идут, лишь праздники и относительно небольшое число желающих взять в эти дни большой кредит спасает от крупного скандала. Вслед за ВТБ в медицинскую тайну полез Сбер, где заемщик должен быть «здоров, как космонавт». На финальном этапе рассмотрения заявки на кредит примерно от миллиона рублей, когда банк уже покопался в базе данных «ковидников», соискатели вынуждены проходить цикл медицинских тестов, в том числе на ВИЧ и гепатиты», – говорится в сообщении.

Telegram-канал утверждает, что подобные схемы очень скоро начнут применяться и другими банками. Сначала на них перейдут все государственные, а затем и частные кредитно-финансовые организации.

ФАН не удалось оперативно связаться с ВТБ и Сбером. Однако бывший работник одного из банков Дагестана Саид Магомедов рассказал корреспонденту агентства, что негласных запретов на выдачу кредитов переболевшим COVID-19 не давалось.

«Насколько мне известно, таких указаний и планов нет. Естественно, банки пытаются максимально обезопасить себя от невозвратных кредитов, но отказываться от их выдачи никто не собирается. Кредит можно застраховать, в конце концов», – сказал собеседник ФАН.

В дагестанском отделении Россельхозбанка также опровергли подобные слухи. В организации заявили, что не видят связи между COVID-19 и кредитной политикой.

«Конечно, таких указаний не было и непонятно, откуда им взяться. Мы не связываем кредиты с коронавирусом, тем более, когда бизнес нуждается в финансовой поддержке. Любой может перенести эту болезнь и выздороветь», – отметил представитель банка.

Ранее ФАН сообщал, что с января по ноябрь 2020 года финансовые организации в России одобрили на 26% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2019 года. В прошедшем году банки выдавали займы только тем гражданам, чей кредитный рейтинг находился на высоком уровне.