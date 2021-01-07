Юморист Максим Галкин развеселил сына Гарри танцами с игрушечной машинкой

Москва, 7 января. Известный российский юморист Максим Галкин показал поклонникам на видео, как он играет со своими детьми. Кадры комик опубликовал в своем Instagram-аккаунте, приятно удивив фанатов. Юморист развеселил сына Гарри танцами с игрушечной машинкой.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и юморист Максим Галкин уже почти десять лет живут счастливо в браке и воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Дети растут очень талантливыми, под стать своим звездным родителям. Юные Галкины и иностранные языки изучают, и музицированием занимаются, и о спорте не забывают.

Недавно юморист показал, как он с детьми развлекается. Галкин решил станцевать с игрушечной машинкой, которой управлял Гарри.

«Это не я управляю, он сам», — сказал наследник Галкина и Пугачевой. «А я что делаю?» — поинтересовался Галкин.

Танцующий Максим продолжил с юмором спорить с сыном и настаивать на том, что все-таки игрушечной машинкой управляет он.

Галкин часто делится с поклонниками семейными фотографиями и видео. Алла Пугачева предпочитает редко показывать, чем живет она и ее семья. Но недавно примадонна решила порадовать своих поклонников редким снимком. Исполнительница показала, как выглядит без макияжа. Подписчики были поражены.