Полина Гагарина в мини-платье спела на Мальдивах в канун Рождества

Москва, 7 января. Российская исполнительница Полина Гагарина в канун Рождества решила выступить на сцене отеля на Мальдивах, где она отдыхает вместе с сыном и дочкой. Кадры артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили провести новогодние праздники за пределами России. Одни отправились на Мальдивы, в их числе певица Ольга Бузова и ее возлюбленный Давид Манукян, более известный как рэпер Дава, футболист Дмитрий Тарасов со своим большим семейством, резидент Comedy Club Павел Воля с женой и двумя детьми, а также Настасья Самбурская и Ирина Дубцова. Некоторые предпочли отдохнуть в Дубае. В любом случае — тепло и хорошо.

Полина Гарина решила последовать примеру коллег по сцене и отправилась вместе с наследниками на Мальдивы. По слухам, к ним присоединился и новый возлюбленный звезды телеэкранов.