Министр финансов Катара открыл новый отель в Египте

Каир, 7 января. Министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади торжественно открыл новый отель St. Regis в столице Египта, сообщает информационное агентство Arab News.

Журналисты обращают внимание, что прибытие политика на мероприятие является первым визитом официального лица Катара в Египет за последние три года. Все это время между странами были разорваны дипломатические отношения. Кроме того, не осуществлялись авиаперелеты в обоих направлениях из-за закрытия воздушного пространства.

По данным СМИ, проект отеля реализован при финансовой поддержке катарской инвестиционной компании Diar Real Estate. Известно, что на строительство объекта выделено свыше 1 миллиарда долларов. Его площадь составила более 197 тысяч квадратных метров.

На церемонии открытия отеля присутствовал также египетский министр финансов – Муххамед Мааит. Он отметил увеличение зарубежных инвестиций в туристический сектор страны. Это важно для экономики, подчеркнул чиновник.

Разногласиям Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна с Катаром положило конец соглашение, подписанное 5 января 2021 года в рамках прошедшего 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На текущий момент все пункты договоренностей неизвестны. Опубликована была лишь часть документа, где речь идет о сотрудничестве в борьбе с террористическими угрозами и обоюдном уважении суверенитета друг друга.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в МИД РФ высоко оценили соглашение «арабской четверки» с Катаром.