Страсти кипят: какие изменения в личной жизни звезд произошли за время пандемии

Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавирусной инфекции, серьезно отразилась на институте семейных отношений. Знаменитости в этом плане не стали исключением. ФАН вспомнил, какие изменения в личной жизни звезд произошли за время пандемии коронавируса.

Муцениеце и Прилучный развелись

Вопрос о разводе, по словам актрисы Агаты Муцениеце, вставал в их браке с актером Павлом Прилучным не единожды. Супруги воспитывали двух детей, однако в мае 2020 года актриса решила расторгнуть брак спустя девять лет совместной жизни. Причиной такому решению послужило агрессивное поведение Прилучного. По словам артистки, супруг ей постоянно изменял, кроме того, не раз Агата становилась жертвой побоев звезды телесериала «Мажор», а позже выяснилось, что вместе с детьми он выгонял ее из дома. Но сам актер этой информации не подтвердил.

Быть может, отношения в звездной семье накалились за время пандемии, затем они себя просто изжили, а может Павлу Прилучному захотелось острых ощущений на самоизоляции. Но такое разнообразие семейного быта никак не пришлось по душе его уже экс-супруге, несмотря на то, что в душе Агата до сих пор питает теплые чувства к «бывшему», их брак был расторгнут.

Тарзан и Королева сохранили брак

Скандал самого известного стриптизера страны Сергея Глушко (Тарзан) с его многочисленными любовницами долгое время не сходил с заголовков СМИ. То ли начинающей актрисе Анастасии Шульженко, ставшей виновницей этой истории, захотелось известности, то ли Тарзан, устав от самоизоляции, решил пуститься во все тяжкие.

Историю эту долго мусолили все кому не лень. Даже телеведущий Андрей Малахов успел покопаться в «грязном белье» артистов. Однако, как принято во всех сказках, любовь таки и здесь победила зло, а точнее, слухи и провокации.

Сама же супруга Тарзана, певица Наташа Королева решила не обращать внимание на подобные сплетни. А Глушко, по всей видимости, пообещал быть хорошим мальчиком. Мириться супруги уехали в отпуск к океану, подальше от газетных заголовков.

Елена Воробей решила выйти замуж

Звезда «Аншлага», юмористка Елена Воробей за время пандемии коронавируса приняла серьезное решение — выйти замуж в четвертый раз. Личность своего избранника артистка пока не раскрывает, однако завесу тайны все же приоткрыла, сказав, что мужчина работает в государственной сфере. Но несмотря на это, артистка не раз подчеркивала, что с юмором у ее спутника все в полном порядке.

Период самоизоляции влюбленные провели вместе. И как отмечала сама Воробей, за это время они не успели надоесть друг другу. Ничего конкретного о дате свадьбы юмористка не сообщает, она полагает, что пока их отношениям нужно окрепнуть. А вот ее избранник считает иначе, так как уже сделал предложение и украсил пальчик артистки кольцом.

Пугачева и Галкин отметили юбилей совместной жизни

Самой эксцентричной парой российского шоу-бизнеса по праву можно считать союз певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина. По началу мало кто верил в правдивость их отношений, но стоит им отдать должное, что вместе они более 10 лет, а в их счастливой семье появились два малыша, которых они воспитывают.

Никакая пандемия коронавируса не наложила отпечаток на отношения супругов. Недавно они отметили девятую годовщину своей свадьбы. Их чувства друг к другу только расцветают. А регулярные фото в Instagram говорят только об одном: самоизоляция пошла им на пользу. Так они провели гораздо больше времени вместе.

Регина Тодоренко и мысли о разводе

Телеведущая Регина Тодоренко в одном из интервью призналась, что в ее отношениях с певцом Владом Топаловым последнее время возникает много ссор, и порой она даже подумывает о разводе. В звездной семье недавно появился ребенок, и взгляды на его воспитание у артистов порой слишком разнятся. Не исключено, что и пандемия с самоизоляцией внесли свою лепту в их семейный уклад.

Однако супруги всеми силами стараются поддерживать теплую атмосферу между собой. Они даже прибегают к услугам семейного психолога, также телеведущая много читает специализированной литературы.

Пока в семье певца и телеведущей особых проблем нет, они регулярно признаются друг другу в любви в Instagram, делают друг другу приятные сюрпризы. Вероятнее всего, что их общее рвение к достижению цели и сохранению семьи принесет свои плоды и позволит без потерь перенести пандемию.

Развод года: Федосеева-Шукшина и Алибасов разошлись в суде

Знаменитый развод между актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и продюсером Бари Алибасовым прогремел на всю страну. Видимо, музыканту наскучило коротать дни самоизоляции с законной супругой, и он отправился искать приключения. И, стоит заметить, приключения он таки нашел — в объятиях молоденькой ассистентки. Подробности своих похождений Алибасов не скупясь анонсировал в социальных сетях.

Униженная и оскорбленная Федосеева-Шукшина не стала терпеть столь хамское отношение к своей персоне и приняла решение расторгнуть отношения с мужем через суд. Спустя длительные тяжбы брак артистов таки был расторгнут, но только Бари Алибасов так и не почтил своим присутствием заседание.

Пара прожила в браке два года, их семейная жизнь была наполнена различными событиями и скандалами. Они собирались даже завести ребенка, воспользовавшись услугами суррогатной матери, однако этому не суждено было сбыться.

Анастасия Волочкова перехотела свадьбу

Слухи о том, что скандально известная балерина Анастасия Волочкова выходит замуж, будоражат поклонников уже около года. Танцовщица даже планировала назначить пышное торжество на красивую дату — 20.10.2020. Однако обещанное так и не случилось. Послужила ли пандемия коронавируса на решение Насти, но с браком она решила повременить, коротко объяснив это тем, что для счастья штампы в паспорте не обязательны.

«Мы с любимым скромно говорим о нашем счастье. Речь не идет о свадьбе. Нам просто хорошо вместе. Мы живем, как люди, любящие друг друга», — отмечала Волочкова.

На сегодняшний день отношения влюбленных больше похожи на конфетно-букетный период, они проводят друг с другом много времени, а недавно провели вместе отпуск на Мальдивах. Балерина часто радует поклонников новыми снимками в Instagram.

Варум и Агутин ушли в работу

В одно из интервью певица Анжелика Варум отметила, что пандемия коронавируса никак не отразилась на ее отношениях с супругом, певцом Леонидом Агутиным. Семейная пара направила все свои силы на продвижение проектов, не связанных с концертной деятельностью. Анжелика выпустила новую пластинку и представила концертную программу на YouTube. Агутин, в свою очередь, также много работал. Недавно исполнитель стал победителем ежегодного международного конкурса USA Songwriting Competition.

По мимо работы, супруги проводят достаточно времени вместе, у них появилась новая и полезная привычка за время пандемии — прогулки по лесу, что не может не сближать влюбленных.

Арзамасова вышла замуж за Авербуха

Несмотря на то, что ныне супруги актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух состоят в отношениях порядка 10 лет, зарегистрировать их официально решились только сейчас. Столь сложное для страны время — период пандемии. Но, быть может, коронавирус и подтолкнул влюбленных еще ближе друг к другу на самоизоляции.

Их свадьбу общественность восприняла неоднозначно, вероятно произошло это из-за большой разницы в возрасте — 22 года. Однако нашлись и те, кто поддержал влюбленных в Сети. Молодожены перечитали все пожелания и остались рады, что в столь непростое и нервное время еще остались люди, которые не сломались под грузом трудностей, не наполнились злобой и сохранили способность радоваться чужому счастью.

Петросян второй раз стал отцом

Самым успешным, на взгляд ФАН, времяпрепровождением в самоизоляцию выбрал юморист Евгений Петросян. Молодая супруга артиста Татьяна Брухунова подарила ему сына, и создатель «Смехопанорамы» вовсю увлекся воспитанием наследника. Маленький Ваган, так назвали ребенка в звездном семействе, — второй ребенок телеведущего. От первого брака у артиста есть взрослая дочь Викторина.

Счастье от отцовства омрачили подозрения со стороны общественности и экс-супруги Петросяна Елены Степаненко. Многие посчитали, что юморист в свои 75 лет не смог бы стать отцом Вагана, что опроверг в итоге врач-репродуктолог.

Пандемия коронавируса оставила в памяти каждого след о себе, но не у всех воспоминания будут печальными: кому-то она подарила любовь, свободу и счастье. Пусть положительных изменений в жизни каждого будет больше.