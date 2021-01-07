Певец Корнелюк вспомнил, как колядовал с друзьями на Рождество по чужим квартирам

Рождество следует отмечать так, как полагается: встретить Сочельник, а поутру отправиться на службу в церковь. Об этом в интервью ФАН заявил советский и российский певец Игорь Корнелюк.

«У нас когда-то была очень хорошая рождественская традиция — мы с друзьями ходили колядовать, — вспоминает собеседник ФАН. — Почему сейчас не ходим? Думаю, что если сейчас я пойду в Санкт-Петербурге по чужим квартирам, то многие меня неправильно поймут, а власти, исходя из нынешних коронавирусных реалий, еще и посадят!»

Певец сожалеет, что «красивую традицию» из-за пандемии пришлось отложить до лучших дней.

«Мы с ребятами заранее делали звезду, подбирали посох, устанавливали в нее свечу. Сейчас, конечно, можно было бы заменить ее на электрическую лампочку и батарейки — но тогда мы хотели сделать все как в старину, когда не было электричества. Вот и ходили так по квартирам, пели и колядовали. Весело было очень — для нас, уже взрослых, это было такое блаженное ребячество, такое возвращение в детство!», — вспоминает Корнелюк.

По словам собеседника ФАН, в настоящий момент он придерживается строгого рождественского поста и думает только о постной пище.