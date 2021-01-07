В Кувейте найдены три новых месторождения нефти

Эль-Кувейт, 6 января. Три новых месторождения нефти были открыты на территории Кувейта. Об этом заявила Кувейтская нефтяная компания (КНК).

Первое месторождение «Хома» площадью свыше 70 тысяч кв. км было обнаружено на северо-западе страны. Второе — «Аль-Кашания» — разведано в северной части государства. Третье вошло в группу нефтяных месторождений «Большой Бурган» в центре страны.

Министр нефти, электричества и водоснабжения Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес сообщил, что разведанные запасы являются легкодоступными. Чиновник добавил, что организация нефтедобычи в этих местах не потребует значительных финансовых вложений.

В недрах Кувейта содержатся около 102 миллиардов баррелей нефти, что составляет 9% от мировых запасов. Нефтепродукты составляют свыше 90% объема государственного экспорта; основными покупателями являются Япония, США, Сингапур, Нидерланды.

В начале сентября 2020 года Кувейт оказался на пороге банкротства из-за падения цен на нефть, развала сделки ОПЕК+ и пандемии. Тогда Министерство финансов признало, что ситуация близка к критической.