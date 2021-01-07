Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и шестилетней дочерью в канун Рождества

Москва, 7 января. Супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка умилила подписчиков семейным снимком, на котором она запечатлена вместе с Дмитрием Песковым и шестилетней дочкой Надей. Редкую фотографию в честь Рождества фигуристка показала на своей странице в социальной сети Instagram.

Новый год Татьяна Навка и Дмитрий Песков встретили в кругу семьи. Судя по всему, и Рождество знаменитости отметят с родными и близкими. Фигуристка не забыла и о своих подписчиках. Она опубликовала в своем микроблоге теплое семейное фото.

«Время семьи, добра, волшебства и чудес! С Рождественским сочельником! Пусть только радость, благодать и мир живут в ваших домах и сердцах!» — обратилась к фанатам Татьяна Навка.

На снимке супруга Дмитрия Пескова была одета в золотистое платье-комбинацию. Татьяна решила сделать акцент на талии с помощью массивного ремня. Дочка Навки позировала в нарядном платьице и с бантиком на голове.

«Какие красивые и классные, прекрасная семья! С Рождеством Христовым, счастья вам и здоровья», — пожелал один из подписчиков супруги пресс-секретаря президента РФ. «С наступающим Рождеством! Добра, любви, чудес, душевного тепла!» — оставил комментарий второй. «Самые красивые», — восхитился третий. «Семейное фото всегда все побеждает! Любви вам и добра!» — поддержал предыдущих комментаторов еще один фанат звездной семьи.

Татьяна часто делится с поклонниками снимками и видео, которые приоткрывают завесу не только профессиональной, но и личной жизни. Фанаты всегда с трепетом и восторгом реагируют на свежие публикации. Недавно Навка восхитила поклонников сценическим образом. Многие сравнили знаменитость с настоящей феей.