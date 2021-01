Почему репутационные потери Франции в Африке несущественны

За последние несколько лет регион Сахель на западе Африке превратился в вотчину радикальных исламских группировок. На этой неделе в Буркина-Фасо — одной из наиболее пострадавших от боевиков стран — случилось очередное крупное нападение. Но подобное происходит не только там: с начала 2021 года похожие трагичные эпизоды успели произойти в соседних Мали и Нигере. И хотя в регионе присутствуют французские войска, они не способны исправить ситуацию.

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о недавних терактах в странах Сахеля, тупике, в котором якобы оказалась Франция, а также объясняет, почему происходящее на руку Пятой республике.

Что произошло в Буркина-Фасо

31 декабря группа вооруженных людей напала на три населенных пункта в местности Кумбри в 30 километрах от города Вахигуя на севере страны. В результате рейда был казнен 50-летний местный житель, а около 300 человек бежали из домов. Спустя всего лишь несколько дней, в ночь на 5 января, члены радикальной исламской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (араб. «Группировка победы ислама и мусульман») совершили налет еще на три деревни в Кумбри. Местные жители были беззащитны: по словам очевидцев, общее число боевиков достигало двух сотен.

Террористы разграбили магазины, сожгли административные здания, рынок и медицинскую технику, а также угнали стадо скота. Жертвами налета стали шесть человек, двое из которых — ополченцы из движения «Добровольцы защиты Отечества» (VDP). Организация была создана властями Буркина-Фасо в январе 2020 года, а ее основная цель — формирование отрядов самообороны в населенных пунктах.

#Burkina : Incursion armée de presumés militants du #JNIM dans la localité de #Koumbri (Region du #Nord) le 04.01.2021. L'incident a fait 6 morts dont 2 #VDP et 4 #civils. Des incendies de batiments et d'une ambulance. pic.twitter.com/G10Xnuigcn — Sahel Security Alerts (@Sahel_Security) January 6, 2021

В ополчение берут практически без разбора: достаточно быть совершеннолетним и пройти собеседование, а обучение длится всего лишь две недели. Всерьез противостоять боевикам «Нусрат аль-Ислам» или местного филиала «Исламского государства»1 такие ополченцы не способны.

Burkina Faso to recruit and arm volunteers to protect communities from militants https://t.co/U7NhG4qcem — The Defense Post (@DefensePost) January 22, 2020

Обстановка в Буркина-Фасо

Рейды в местности Кумбри — очередное свидетельство огромных проблем с безопасностью в Буркина-Фасо. C 2018 по 2019 год число жертв террористических атак в стране выросло в семь раз, а с 2019 по 2020 год — в два раза.

"ACLED data show that attacks in southwestern #BurkinaFaso doubled in the first four months of the year compared to the same period in 2019."https://t.co/LLqobb5OB4 — Armed Conflict Location & Event Data Project (@ACLEDINFO) August 29, 2020

Вооруженные силы страны сталкиваются с нехваткой финансирования и недостаточной подготовкой. Под напором радикальных группировок армия была вынуждена отступить на севере страны. Создание отрядов ополчения было попыткой хоть как-то защитить население в условиях слабости силовых структур.

Обстановка в регионе

Соседние государства также испытывают проблемы с радикальными группировками: уже в первые дни 2021 года трагедия коснулась Мали.

2 января боевики «Исламского государства в Большой Сахаре» (террористическая группировка «Исламское государство» и все связанные с ней группировки запрещены в РФ) убили около сотни жителей приграничных деревень Чомбангу и Зарумдарей.

This horrific attack was most probably perpetrated by #ISGS (Saharan branch of #ISWAP) yet may have parochial underpinnings as several Fulani civilians have been killed in the past weeks in these same locations https://t.co/R8LyVlezzV — Yvan Guichaoua (@YGuichaoua) January 2, 2021

4 января ВВС Франции ударили по позициям боевиков к западу от города Омбори в малийской провинции Мопти: по словам пресс-секретаря французской операции «Бархан» полковника Фредерика Барбри, огневое поражение было нанесено после тщательной разведки и на основании достоверной информации.

Однако в тот же день молодежная ассоциация народа фульбе «Табитал Пулааку» заявила о гибели 18 жителей деревни Бунти: активисты утверждают, что в три часа дня неопознанные вертолеты атаковали свадебную процессию.

#Mali: Accumulating reports of an airstrike hitting a wedding celebration in the Fulani village of Bounti (Douentza), #Mopti, losses of lives and material damages put forward pic.twitter.com/PYHSCvnQ6A — MENASTREAM (@MENASTREAM) January 3, 2021

Время и место нападений практически совпадает: это дало повод жителям Мали обвинить Францию в ошибочном ударе по мирным жителям и умышленном отрицании ответственности. Представители операции «Бархан» парируют и заявляют об отсутствии независимых свидетельств произошедшего. Французские официальные лица также утверждают, что в тот день ВВС не использовали вертолеты в Мали.

Une frappe de l’opération Barkhane, au Sahel, dimanche 3 janvier, contre un groupe djihadiste, aurait été à l’origine de victimes civiles. Ce que réfute l’état-major des armées. https://t.co/KZSM7rHyke — Le Monde Afrique (@LeMonde_Afrique) January 6, 2021

Но даже если история с расстрелом свадебной процессии — выдумка, и французы непричастны к произошедшему, это все равно удар по влиянию Парижа в регионе.

Удар по Франции

Французская военная операция в Мали началась еще в 2013 году, а с 2014 года распространилась на все страны Сахеля — Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавританию. Войска разместили для установления стабильности в регионе и предотвращения возникновения пояса нестабильности от Ливии до Атлантического океана.

Спустя восемь лет французская операция так и не смогла привести к безопасности в Сахеле, а в Мали и Буркина-Фасо ситуация стала лишь хуже. Жители государств региона все больше недовольны присутствием французов. В социальных сетях и местных СМИ все чаще происходят «вбросы» против влияния Парижа. Этим пользуются и внешние игроки: например, турецкие СМИ регулярно смакуют сообщения о гибели мирных жителей в районе проведения операции «Бархан» и выставляют ее элементом колониальной империалистской политики французов в отношении африканских государств.

В самой Франции тоже задаются вопросами о необходимости присутствия войск в странах Сахеля — сообщения о потерях чувствительно воспринимаются в обществе. Когда 7 сентября 2020 года двое французских военнослужащих подорвались на фугасе в Мали, министру иностранных дел Пятой республики Жан-Иву Ле Дриану пришлось публично заявлять об отсутствии планов по выводу войск из африканской страны.

Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) : "Il n'est pas question de lever la garde : nous sommes dans une phase, au Mali, où nous avons dessiné une stratégie de renforcement de l'action, qui commence à donner ses effets significatifs." #QuestionsPol pic.twitter.com/MdOgsnPouI — France Inter (@franceinter) September 6, 2020

С конца 2020 года произошли уже две атаки на контингент Франции в Мали: 28 декабря погибли трое, а 2 января — двое французских военнослужащих. Издания Пятой республики в очередной раз подняли вопрос целесообразности продолжения операции «Бархан», а чиновники были вынуждены оправдывать ее проведение. Так, экс-министр обороны Жан-Мари Бокель заявил, что без вмешательства Франции Мали превратилась бы в «убежище радикальных исламистских террористов».

Opération Barkhane : "Si nous partions demain, le Mali deviendrait très rapidement un sanctuaire jihadiste", prévient l'ex-ministre Jean-Marie Bockelhttps://t.co/qJVZPqDU9y pic.twitter.com/hlr1CfwQW0 — franceinfo (@franceinfo) January 5, 2021

Однако даже он отметил необходимость постепенного сворачивания военного присутствия в Сахеле с передачей полномочий местным вооруженным силам.

Но с этим у Парижа возникают проблемы: по словам представителя аналитического центра IRIS, у Франции отсутствуют данные и отчеты об обучении военнослужащих государств Сахеля, что не позволяет получить достоверную информацию об уровне их подготовки. Французский посол в Мали Тумани Джиме Диалло был еще более категоричен и заявил, что армии стран региона отлично подходят для парадов, но абсолютно бесполезны на поле боя.

Патовая ситуация?

Спустя восемь лет Франция оказывается в, казалось бы, патовой ситуации: ее войска в странах Сахеля несут хоть и немногочисленные, но чувствительные с точки зрения престижа потери. Радикальные группировки продолжают терроризировать регион и совершать рейды и теракты. Местные жители недовольны французским присутствием, чем пользуются конкуренты Франции в регионе.

Военная операция «Бархан» обходится Франции в 700 миллионов евро в год. Создается впечатление, что вот уже на протяжении нескольких лет эти деньги тратятся без очевидного результата.

Но есть такая старая поговорка: «Клиент знает, за что платит».

Способна ли Франция решить проблему в Мали и других странах Сахеля, будь на то желание ее властей? Потратить не 700 миллионов, а 7 миллиардов и закрыть вопрос раз и навсегда — как посредством грубой, так и мягкой силы — французы могут.

Другой вопрос: а почему они этого не делают?

Поддержание хаоса и очага нестабильности в богатой ресурсами Африке выгодно: пока различные компании — как зарегистрированные в самой Франции, так и оффшорах — добывают полезные ископаемые из недр черного континента, французские войска выполняют функцию охранников.

В этом свете ситуативные репутационные потери и кажущийся провал операции «Бархан», сейчас, скорее, выгодны Парижу: благодаря информационному шуму и гневному ропоту в социальных сетях «кровавая экономика» остается в тени.

А орудующие в окрестностях с молчаливого одобрения Франции радикальные группировки отбивают охоту лезть в Сахель у других заинтересованных сторон.

In magno magni capiuntur flumine pisces (лат. В большой реке водится большая рыба).

1 Организация запрещена на территории РФ.