Певица Ирина Салтыкова рассказала ФАН, как будет отмечать Рождество

Светлый праздник Рождества лучше всего отмечать в кругу своей семьи и близких друзей. Об этом в интервью ФАН заявила певица Ирина Салтыкова.

«На праздничном столе в этот день у нас обязательно находится рождественский венок, в котором стоят и горят свечи. Вокруг него мы все и рассаживаемся за столом. Как правило, присутствующие — это мои родственники и две-три самые близкие подружки», — рассказала собеседница ФАН.

По ее признанию, каких-то особых, торжественно-праздничных блюд к Рождеству она вместе с семьей не готовит.

«Мы просто каждый раз стараемся приготовить что-то другое, отличное от того, что было в предыдущем году. Обычно вместе с дочерью мы готовим очень хорошо, поэтому все гости довольны нашими блюдами. Стараемся, чтобы в Рождество у нас на столе были блюда из рыбы и морепродуктов — именно им, а не мясу, мы отдаем предпочтение», — заявила певица.

Что же касается самих рождественских каникул, то их Салтыкова, как правило, проводит «в южных странах, на берегу теплого моря».